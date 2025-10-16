Un herido y varios intoxicados tras explosión en laboratorio policial de Texas

Varios miembros del personal resultaron afectados tras múltiples explosiones en el incinerador de evidencia del Laboratorio Criminal de la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery (MCSO), en Texas.

El Departamento de Bomberos de Conroe informó que acudieron a la Cárcel del Condado de Montgomery la mañana del miércoles, luego de recibir reportes de una explosión. Los equipos de emergencia establecieron un área de descontaminación, mientras técnicos en materiales peligrosos tomaban muestras para determinar el origen del incidente.

Explosiones secundarias y exposición a humo

Según el comunicado del MCSO, las detonaciones ocurrieron poco después de cargar el incinerador con evidencia destinada a su destrucción.

El personal del laboratorio escuchó una primera explosión y, cuando se dirigían hacia el área del incinerador, se registraron múltiples explosiones secundarias.

Varios empleados fueron atendidos en el lugar por inhalación de humo y exposición a materiales peligrosos, informó el Distrito de Salud del Condado de Montgomery. Uno de ellos fue trasladado a un hospital como medida preventiva y se espera su recuperación completa.

Sin daños estructurales graves

Tras las explosiones se produjo un pequeño incendio, pero las autoridades indicaron que no hubo daños significativos en el laboratorio ni en las instalaciones cercanas.

Aunque la oficina del sheriff no especificó qué tipo de evidencia se estaba destruyendo, confirmó que pertenecía al Departamento de Policía de Galveston, una de las agencias que colabora regularmente con el condado para la eliminación de materiales judiciales.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Montgomery encabeza la investigación, con apoyo de la Oficina del Jefe de Bomberos del Departamento de Bomberos de Conroe, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la propia Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery.

Las autoridades trabajan para determinar qué provocó la serie de explosiones y si el material destruido contribuyó al siniestro.

