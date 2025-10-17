Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de octubre de 2025

ARIES

Se aproxima un chisme gordo: embarazo inesperado de una amistad, y tú serás de los primeros en enterarte. No te metas en lo que no te llaman, pero tampoco te sorprendas, la vida da vueltas y cada quien carga su costal de frijoles. Estás rodeado de gente tonta que habla sin pensar, pero recuerda, mi cielo, que no porque los marranos se revuelquen tú vas a oler igual. No adoptes mañas ajenas ni te rebajes, tú naciste pa’ brillar, no pa’ acompañar mediocres.

Las oportunidades no se esperan, se agarran, porque tienen fecha de vencimiento. No te tardes tanto en decidir o la vida te va a dejar viendo cómo los demás sí avanzan. En la salud podrías andar con molestias en la garganta, dolores de cuerpo o cansancio extremo; abrigate, toma tus tesitos, y bájale al desvelo. Un familiar que tienes tiempo sin ver podría darte una sorpresa, y esa reunión te va a llenar el alma, aunque también te revolverá sentimientos del pasado.

Si ya tienes pareja, viene un tiempo de mejor comunicación, pero si no domas tus inseguridades, una simple charla se puede volver pleito de telenovela. Cuida tu autoestima, deja de compararte o castigarte por cosas viejas; recuerda que la gente solo ve tu brillo, no tus batallas. Estás en etapa de evolución, donde la vida te empuja a madurar a la mala o a la buena, y más te vale aprender.

En el dinero vas mejorando, pero traes un hoyo financiero por gastar en tonteras que no necesitas. No quieras llenar vacíos con compras ni con salidas solo por presumir. Amores del pasado podrían regresar como moscas al pan, pero esta vez verás las cosas con otros ojos: lo que antes te hacía suspirar, hoy solo te da flojera.

TAURO

Ten mucho cuidado con la gente que te rodea, porque entre tus amistades hay unas bien hijas de la fregada, de esas que sonríen de frente y te clavan el cuchillo por la espalda. No te fíes tanto ni cuentes tus planes, que el mal de ojo es real. Si tienes pareja, no te tragues las palabras: decir lo que sientes a tiempo evita que un pleito se vuelva guerra mundial.

Cuida tus trámites, tus pagos y tus documentos, porque podrías cometer un error tonto que te cueste caro. Y si andas chateando mucho con alguien, aguas, no vayas a hacerle creer que hay amor donde solo hay amistad o gratitud, porque de ahí nacen los enredos. Si tu pareja anda fría o distante, revisa tus acciones y lo que tú también estás dejando de dar. La rutina y la falta de atención son el veneno de las relaciones.

Haz caso a tus corazonadas, tu intuición andará más afilada que navaja nueva. Tus sueños te traerán mensajes importantes, no los ignores. Y si algo no fluye con cierta persona, no te aferres, dale las gracias, suelta y di “el que sigue”. No insistas en lo que el universo ya te quitó del camino.

En lo económico vienen mejoras lentas, pero seguras. Evita prestarle dinero a quien siempre te promete pagar y nunca lo hace. En el amor podrías conocer a alguien nuevo o reencontrarte con alguien del pasado, pero esta vez sabrás medir tus emociones. Recuerda, Tauro, que el amor no se ruega, se merece.

GÉMINIS

Andas con el humor más cambiante que el clima: un día quieres comerte el mundo y al otro no te quieres ni levantar. Pero eso sí, tu mente anda llena de ideas y tus proyectos empiezan a moverse. No te desesperes si las cosas no salen al primer intento, la constancia es la que te dará el éxito, no la suerte.

Eres fuego envuelto en aire, puro deseo y pasión, y eso te vuelve irresistible. Te encanta el juego del coqueteo, pero no te confundas: no todo lo que brilla es cama ni toda sonrisa es interés verdadero. Si tienes pareja, reaviva la llama, sorpréndela, experimenten algo nuevo que les quite la rutina. Pero si andas soltero, cuidado con meterte en triángulos amorosos o con quien ya tiene dueño; podrías salir raspado.

Cuida tu alimentación, porque el cuerpo te está avisando. Se te está haciendo bolas el engrudo y luego andas echándole la culpa al horóscopo. Muévete, camina, respira aire fresco. Y por favor, bájale dos rayitas a tu lengua, que últimamente andas diciendo cosas que no deberías. No todo el mundo soporta tu sinceridad brutal, y podrías perder amistades o ganarte enemigos gratis.

En lo laboral, viene una oportunidad que te puede abrir camino, pero dependerá de ti si la tomas o te quedas quejándote. No todo lo que brilla es oro, pero algunas veces sí lo es… si te animas a pulirlo. Deja de compararte con otros y enfócate en ti.

CÁNCER

Traes el corazón sensible y el ánimo medio bajo, porque las cosas no salieron como esperabas. Pero no te me vengas abajo, corazón, que lo que hoy parece fracaso mañana será bendición. Hay posibilidades de que alguien nuevo aparezca en tu vida y te haga sentir mariposas en el estómago, así que no te cierres al amor.

Te cansarás de una amistad que solo te carga sus dramas. No es malo decir “ya no más”, sobre todo cuando ves que tú das y no recibes nada. Cuida mucho tus decisiones, porque podrías cometer errores por estar distraído o por querer agradar a todos. No te olvides de ti, nadie lo hará por ti.

Podrías sentirte confundido entre dos personas: una te mueve el alma y otra te prende el cuerpo. Analiza bien, no vayas a perder a quien te quiere por irte tras quien solo te calienta la cabeza. Un familiar se enfermará, pero no será nada grave, así que no exageres.

Vienen días para reflexionar, cuidar tu salud mental y valorar lo que realmente importa. Deja de querer arreglar la vida de los demás y empieza por poner orden en la tuya. La vida es muy corta para quedarte con las ganas. Atrévete a vivir, a viajar, a enamorarte sin miedo. No te preocupes tanto por el qué dirán, porque mientras ellos hablan, tú sigues creciendo.

LEO

Si estás en una relación y sientes que das más de lo que recibes, mi vida, detente tantito. No naciste para ser tapete ni para mendigar amor. Si no hay reciprocidad, estás en el lugar equivocado. El amor no se ruega, se disfruta, y si no te dan tu lugar, mejor sola o solo, pero en paz.

Podría aparecer un amor prohibido que te moverá el tapete, pero aguas, porque lo prohibido sabe rico, sí, pero indigestar también indigestan los tacos de la esquina si te pasas de salsa. No naciste para postre ni para plato de segunda mesa, tú eres el banquete completo. Cuida tu energía y no la malgastes en quien solo te busca cuando no tiene con quién más jugar.

En la intimidad, date tu tiempo, no aflojes a la primera cita ni a la primera sonrisa; conocer a alguien no significa entregarle tu alma ni tus secretos. Que primero te conquiste con hechos, no con labia. En estos días podrían llegar rumores o chismes de una amistad que habla a tus espaldas, y vas a confirmar lo que ya sospechabas. No te rebajes a su nivel, sonríe y deja que la vida le cobre factura.

Una amistad muy querida podría necesitar de ti, y tú andas tan metido en tus cosas que ni cuenta te das. Recuerda que todo lo que das, regresa. Si ayudas hoy, mañana la vida te lo multiplica. En la salud, cuida mucho tus nervios, podrías andar con dolores de cabeza o ansiedad por querer controlarlo todo. Relájate, suelta y confía, que lo que es tuyo, aunque se esconda, llega.

VIRGO

No te me me derrumbes por alguien del pasado, por favor. Esas historias ya se acabaron, y volver ahí es como abrir una herida que apenas estaba cerrando. No vale la pena llorar por lo que ya no te pertenece. Cuida más tus piernas y rodillas, que podrían darte molestias; son tu sostén, así que dales descanso y amor, no solo los uses para correr detrás de quien no te quiere.

Podrías sentirte nostálgico o triste al caer la noche, extrañando a personas que ya no están, pero entiende que cada quien cumple su ciclo. Una amistad podría salir del clóset o contarte un secreto que te dejará con la boca abierta, y otra necesitará de ti más que nunca, así que abre tu corazón, pero también tus ojos, porque no todo el que llora busca ayuda, algunos buscan atención.

Hay un viaje en planes que podría cambiarte la manera de ver las cosas, aunque también hay un evento social que se cancelará. No te frustres, todo pasa por algo. Tienes un corazón noble, pero no lo andes regalando al primer interesado, porque luego te lo regresan roto y con moho. En el amor vienen cambios grandes: empezarás a desear estabilidad, aunque te dé miedo admitirlo.

Te cuesta entregarte porque temes que te lastimen, pero en el fondo lo que más deseas es amar y ser amado sin condiciones. Una persona podría mostrar interés en ti, pero será más carnal que sentimental; no confundas deseo con amor. En los dineros tendrás mejoras, pero no te emociones, ahorra un poquito, que lo que fácil llega fácil se va.

LIBRA

Cuida mucho la parte emocional, porque últimamente te andas echando culpas que ni te tocan. No te flageles por errores ajenos. Aprender a soltar culpas también es sanar. Enfoca tu energía en cosas que te hagan crecer y que te dejen algo bueno, no en los dramas de medio mundo.

Deja que hablen, total, la gente no se cansa de gastar saliva. Mientras no te paguen el mandado, sus opiniones no valen ni un peso. En el dinero, poco a poco verás cómo tus esfuerzos rinden fruto, y esa deuda que te tenía sin dormir empezará a desaparecer.

Una noticia positiva llegará esta semana, relacionada con tu trabajo o con alguien muy importante para ti. Te traerá alivio y esperanza. Aprende de tus caídas, pero no te quedes en el suelo. Ya no confíes en quien te llenó la vida de mentiras; si ya te enseñaron quiénes son, ¿pa’ qué insistes?

Ciclos se cierran y nuevas oportunidades se abren. El amor ya te ha sonreído antes, pero tus inseguridades lo echaron a perder. Esta vez el universo te da chance de corregir. No repitas los mismos patrones. Si alguien se va, bendícelo y déjalo ir, que lo que no se queda es porque no era para ti. Vienen tiempos de equilibrio y renovación, y si juegas bien tus cartas, podrías recuperar algo que creías perdido: tu paz.

ESCORPIÓN

Prepárate, mi amor oscuro, porque la vida te pondrá pruebas fuertes que te harán despertar. No le temas al cambio, tú naciste para transformarte como el fénix, arder y renacer más fuerte que antes. Aunque duela, lo que pierdas será lo que ya no necesitabas.

Una nueva amistad aparecerá en tu vida y podría convertirse en alguien muy importante. También recibirás una llamada o mensaje que te alegrará el día, y te recordará que todavía hay gente que piensa en ti con cariño. Pero ojo, podrías enterarte de una infidelidad, no tuya, sino de una amistad con su pareja, y eso te hará perderle el respeto a más de uno.

Amores nuevos se asoman, pero tú sigues mirando hacia atrás. ¿Hasta cuándo vas a dejar de arrastrarte por quien ya ni te busca? Entre más te humillas, más te desprecian. El día que te canses de mendigar amor será el día que empieces a sanar. No entregues tus sentimientos a quien solo sabe recibir.

Cuida mucho tu energía, porque últimamente la traes dispersa. Haz limpias, reza, prende tus velas o carga tu cuarzo, lo que prefieras, pero saca de tu entorno lo que ya huele a podrido. Un viaje podría comenzar a planearse y será justo lo que necesitas para despejarte. En lo económico, hay luz, pero también gastos inesperados, así que sé prudente.

Recuerda, Escorpión: nadie sale impune de hacerte daño. Tú no necesitas vengarte, el karma trabaja mejor que tú y con horario completo.

SAGITARIO

Tu inmadurez y tu falta de amor propio te han hecho cometer cada burrada que ni cómo ayudarte, pero no te preocupes, que siempre caes de pie como gato callejero con suerte. Viene una temporada buena, de esas donde sueltas tanto lastre que hasta el alma te respira. Vas a empezar a limpiar tu vida de gente falsa, chismosa y negativa que solo te jalaba hacia abajo.

Cierra ciclos con dignidad, no con drama. Ya deja de estarle escribiendo a quien solo te contesta por lástima. La vida te ha puesto pruebas bien duras, pero siempre has sabido salir adelante, aunque sea rengueando. Este 17 de octubre marca el inicio de una nueva etapa donde tus sueños se materializan, pero solo si le pones acción y fe.

Podrías sentir ganas de buscar a alguien que se fue sin explicación, pero piénsalo dos veces: no todo lo que falta hace falta. Aprende a vivir el presente y deja de coleccionar recuerdos que ya no sirven. No permitas que personas del pasado regresen con la misma cantaleta de siempre. Si no cambiaron antes, menos lo harán ahora.

En el dinero vienen oportunidades, pero tendrás que estar bien despierto para aprovecharlas. Cuida tus impulsos, sobre todo al gastar, porque últimamente te traen loco los caprichos. En el amor, alguien nuevo podría aparecer y hacerte recuperar la fe en el cariño, pero no corras, que las cosas buenas se disfrutan a fuego lento.

CAPRICORNIO

Se vienen días de mucho trabajo, de esos que te dejan sin uñas y con ojeras, pero también con la cartera más feliz. Vas a encontrar la paz que tanto buscabas, esa estabilidad que te había costado conseguir. Si estás planeando un viaje o esperando la visita de alguien de lejos, se concreta, y esa persona podría moverte el tapete de más de una forma.

Pon atención a tus sueños, porque traen mensajes claros sobre lo que debes soltar. La vida te anda empujando a cumplir tus metas, pero a veces tú solito te pones el pie por miedo o por flojera. Ya deja de buscar pretextos, que el éxito no llega a quien se queda viendo la novela.

Cuidado con accidentes o caídas, anda distraído y te puedes dar un buen susto. En lo espiritual, traes karmas viejos que no son tuyos, herencias familiares que te han pesado más de lo que imaginas. Es momento de limpiar esa energía, de perdonar y avanzar. No te sigas haciendo responsable de lo que no te toca.

Has sido muy generoso, pero ya es hora de que pienses un poquito más en ti. Ponte metas nuevas, que la vida todavía tiene muchas sorpresas. Y en el amor, podrías reencontrarte con alguien que te dejó huella, pero no te emociones tanto; asegúrate de que no venga a revolverte la paz que tanto te costó construir.

ACUARIO

Se aproxima una noticia dentro de la familia: embarazo o anuncio importante que te dejará con la boca abierta. También viene algo relacionado con compra o venta, tal vez una mudanza o una nueva oportunidad laboral. Pero cuidado, porque si tienes pareja, hay riesgo de infidelidad. No andes jugando con fuego si no quieres quemarte.

Una persona de piel clara podría meterte en chismes o problemas, ya sea contigo o con alguien de tu familia. Aléjate de todo lo que huela a conflicto. En los próximos días habrá reencuentros, cambios y oportunidades para avanzar en lo económico, pero deberás moverte con inteligencia.

Cuida tu salud, podrías andar con riesgo de infecciones o golpes que te saquen un susto. No te distraigas al manejar ni te confíes con tu cuerpo, porque podrías terminar en el hospital por una tontería.

En el amor, podrías encamarte con alguien que considerabas solo amistad, y eso te va a traer mariposas, pero también dudas. Piensa bien antes de mezclar placer con cariño, que esas combinaciones suelen explotar. No creas en chismes que te lleguen de una amistad envidiosa; solo quieren verte dudar. Aprende a soltar el pasado, deja de llorar por lo que no fue y disfruta lo que sí es.

PISCIS

Vienen días de mucha reflexión y de decirle “no” a quien te quita la paz. Eres un alma noble que siempre da más de lo que recibe, pero ya es hora de poner límites. Aprenderás que decir “basta” también es un acto de amor propio.

Vienen cambios muy buenos, aunque al principio duelan. Tendrás que enfrentar fantasmas del pasado y cerrar heridas que habías escondido bajo la alfombra. Te dolerá, pero te liberará. No temas a la soledad; a veces estar solo es la única forma de escucharte. Si tu pareja decide irse, déjala ir con una sonrisa; no retengas a quien ya no vibra contigo.

Un viaje se concretará y será justo lo que necesitabas para recargar energías. Podrías considerar una cirugía estética o un cambio de imagen que te haga sentir más seguro de ti. Hazlo por gusto, no por aprobación. Y si alguien te critica, que le duela la envidia, no a ti.

Cuídate de golpes o caídas, estarán a la orden del día. Económicamente, mejorarás si te organizas. Te llegarán oportunidades laborales o proyectos que te harán brillar. No las dejes pasar por miedo. Octubre te empuja a renacer con fuerza y a demostrarte que, aunque te hayan tumbado mil veces, tú siempre sabes cómo volver a levantarte.