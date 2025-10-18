Cae producción de cine en LA: créditos fiscales arrojan esperanza

La producción de cine y televisión en Los Ángeles cayó un 13.2% en el tercer trimestre de 2025, entre julio y septiembre, una preocupante tendencia a la baja que ya lleva varios años, y que significa miles de empleos perdidos.

De acuerdo a FilmLA, la oficina de la ciudad y el condado de Los Ángeles que emite los permisos para filmar, dijo que se grabaron 4,300 rodajes de cine, televisión y comerciales en el tercer trimestre del año.

Estimó que el descenso tiene que ver con el drástico desplome de los programas de reality en televisión, con 20.7% menos contra una ligera alza de 9.7% de las películas.

Sin embargo, un rayo de esperanza se visualiza en el horizonte para Hollywood, a partir de la nueva ampliación de los créditos fiscales para el cine y la televisión en California.

Juan Escobedo, actor, director, escritor y fundador del Festival de Cine del Este de Los Ángeles. Crédito: Juan Escobedo | Cortesía

Una industria en pausa

La Opinión conversó con Juan Escobedo, fundador del Festival del Cine del Este de Los Ángeles y quien además es actor, escritor y director, sobre la situación actual de la producción cinematográfica.

“El cine en Los Ángeles se está reinventando, no está caído. El cine nunca va a morir en Los Ángeles. Los fantasmas del cine no van a dejar que eso pase”, dijo el artista.

“Eso de que se lleven producciones fuera del país siempre ha pasado. Hay países que adoran a los cineastas y les dan incentivos para que vayan a producir allá. Es el caso de Rusia, y otros países de Europa del Este y la India, donde son muy buenos para los efectos especiales y las caricaturas”.

A juicio de Escobedo, debido a la tecnología, el streaming y la inteligencia artificial, el cine de Hollywood se está reinventando.

“Por otro lado estamos pasando por una especie de gentrificación en el cine. Nos llegan películas de todo el mundo. Unas buenas, otras malas; y también vemos la falta de cretividad”.

Así que – considera – que de algún modo el cine en Los Ángeles está en una pausa, viendo cómo se reinventa.

“Quienes tenemos esa pasión, sin mucho dinero y hasta con un dólar que nos den, buscamos cómo lograr un proyecto”.

Dijo que los incentivos fiscales ayudan, pero también han conseguido que los procesos de aplicación para becas (grants) sean más simples de escribir para los artistas.

“Logramos que Community Partners cambiara el lenguaje para que el proceso de aplicación fuera más sencillo y directo para los artistas”.

Pero si – dice – que le ha tocado dar trabajo a gente que se ha quedado sin empleo de las producciones comerciales de cine en Los Ángeles.

“No es mucho lo que nosotros les podemos pagar con los grants que recibimos, pero tienen necesidad y aceptan. La realidad actual es que quienes nos dedicamos a producir cine, tenemos que hacer tres trabajos para sobrevivir”.

Cifras para preocupar

Brenda Victoria Castillo, presidenta de la National HIspanic Media Coalition dijo que entre 2022 y 2024, el Plan de Pensiones y Salud de la Industria Cinematográfica, que cubre a los miembros del equipo de producción, reportó una pérdida de 35 millones de horas de trabajo, equivalente a 17,000 empleos.

“Los gremios del entretenimiento han reportado una caída del 40% en la producción. Recientemente, un informe de FilmLA reveló que la ocupación de los estudios de sonido, históricamente en torno al 90%, ha caído 63%, el nivel más bajo jamás registrado”.

A esto hay que sumarle, dijo, años de producciones que abandonaron el estado, junto con el cierre de la industria debido a la pandemia y las huelgas laborales, el sustento de muchos creativos, especialmente aquellos de orígenes diversos, ha estado en riesgo.

“Los creativos y narradores de orígenes subrepresentados suelen ser los primeros en ser excluidos cuando los presupuestos se ajustan o el trabajo desaparece”.

Un rayo de esperanza

A finales de mayo, la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass emitió una orden ejecutiva para apoyar los empleos locales de televisión y cine al facilitar que estudios y productores independientes graben películas, programas de televisión y anuncios publicitarios en Los Ángeles.

La directiva de la alcaldesa Bass reduce costos y agiliza los procesos municipales para filmar en exteriores, además de ampliar el acceso a lugares emblemáticos de la ciudad, como la Biblioteca Central, el Puerto de Los Ángeles y el Observatorio Griffith, para que la ciudad sea más acogedora y promueva la filmación local.

“La Ciudad está tomando medidas audaces para apoyar nuestra industria tradicional”, dijo la alcaldesa Bass.

“Mantener la producción de entretenimiento en Los Ángeles significa conservar empleos bien remunerados, y por eso luchamos. Estoy actuando junto con el concejal Adrin Nazarian para asegurar que Los Ángeles sea siempre el mejor lugar para la producción de cine y televisión, mientras seguimos impulsando la ampliación del crédito fiscal a la producción de California. La gente trabajadora de Los Ángeles cuenta con nosotros”.

Incentivos fiscales

El programa de Crédito Fiscal para Cine y Televisión de California, recientemente renovado por el gobernador Gavin Newsom, asciende a $750 millones.

Los primeros proyectos que recibirán financiación bajo el nuevo programa se aprobaron en agosto. Entre ellos se encuentran 18 series de televisión planeadas para el área metropolitana de Los Ángeles.

Desde que este programa fue creado, ha generado decenas de miles de millones de dólares en inversiones y creado casi 200,000 puestos de trabajo.

“El programa de incentivos fiscales es un salvavidas para mantener una de las industrias más antiguas de California arraigada en el estado y salvaguardar el progreso por el que hemos luchado en los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión”, dijo Castillo.