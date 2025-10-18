Ford Bronco Sport estrena una edición Bronze llena de estilo

El Bronco Sport no deja de evolucionar. En esta ocasión, Ford decidió darle un toque de distinción a su SUV compacto más aventurero con la llegada del Bronze Package, una edición que combina robustez con un aire más sofisticado.

Lee también: Mitsubishi ampliará su gama con otro SUV para Norteamérica

A diferencia de otras versiones especiales que suelen centrarse en la mecánica, esta propuesta está pensada para quienes valoran tanto el diseño como la funcionalidad.

Puedes leer: Toyota 4Runner TRD Pro 2025: más fuerza, más tecnología

Esta edición, que adopta el tono Sinister Bronze, no busca modificar la esencia del modelo, sino destacar su estética con acabados y materiales que aportan una identidad visual única. Ford ya había aplicado este mismo tratamiento a otros modelos de su catálogo, como el Mustang y el Mustang Mach-E, y ahora lo traslada al universo Bronco con un resultado tan elegante como distintivo.

Diseño con carácter: detalles que marcan la diferencia

El Bronco Sport Bronze se distingue desde el primer vistazo. Las llantas de 17 pulgadas, pintadas en el exclusivo color mid-gloss bronze, son las grandes protagonistas del conjunto. A estos detalles se suman acentos metálicos en la parrilla delantera, donde las letras “Bronco” lucen en el mismo tono bronce, un guiño al legado del todoterreno, pero reinterpretado desde una óptica más refinada.

Ford también incorporó este tratamiento en el portón trasero, en el emblema y en algunos detalles laterales, que combinan el acabado Sinister Bronze con contornos en Ebony Black para lograr un contraste sobrio y elegante. Además, los clientes pueden combinar este paquete con una amplia paleta de colores exteriores, entre los que destacan Oxford White, Shadow Black, Velocity Blue, Space White y el sofisticado Azure Gray Tri-Coat Metallic.

Esta edición especial estará disponible para las versiones Big Bend, Black Diamond Off-Road Package y próximamente para la Badlands, la variante más extrema del Bronco Sport, pensada para aventuras fuera del camino.

Un interior pensado para quienes buscan exclusividad

El refinamiento no se queda solo en el exterior. Al abrir las puertas, el Bronco Sport Bronze revela un habitáculo cuidadosamente diseñado. Los asientos, el volante y los reposabrazos presentan costuras en tono Canyon, mientras que el panel frontal, las salidas de ventilación y las puertas incorporan accesorios pintados en bronce, creando una atmósfera cálida y distintiva.

La atención al detalle se extiende incluso a los elementos más funcionales: las alfombrillas, los protectores del suelo y la zona de carga también lucen detalles metálicos. En la consola central, el emblema “Bronco” aparece en color bronce, reforzando la identidad visual del modelo.

Este enfoque demuestra que Ford ha sabido combinar la esencia aventurera del Bronco Sport con un lenguaje de diseño más premium, sin perder la funcionalidad que caracteriza al modelo.

Ford Bronco Sport Bronze. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Mecánica conocida, espíritu aventurero

A pesar de su imagen renovada, el Bronco Sport Bronze mantiene intacta la mecánica que lo ha consolidado como uno de los SUV más versátiles de su segmento. Según la versión, puede incorporar el motor EcoBoost de 2.0 litros y cuatro cilindros, capaz de entregar 250 caballos de potencia y 375 Nm de torque máximo, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Esta configuración se combina con un sistema de tracción total y modos de conducción diseñados para enfrentar distintos terrenos. De hecho, la versión Badlands, que también podrá integrar el paquete Bronze, es reconocida por su capacidad todoterreno, ofreciendo un comportamiento sólido tanto en caminos urbanos como en superficies complicadas.

En mercados como el colombiano, esa misma configuración mecánica se ofrece en la variante Badlands, consolidándose como una opción ideal para quienes buscan un SUV con ADN off-road pero sin renunciar al confort y al estilo.

El Ford Bronco Sport Bronze. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Más estilo, misma esencia Bronco

El Bronco Sport Bronze Edition no introduce cambios radicales, pero sí aporta un aire fresco dentro de la gama. Ford busca atraer a un público que valora la capacidad y el rendimiento, pero que también aprecia los detalles estéticos y la exclusividad.

Al igual que en el Bronco full-size, donde este tipo de acabados se ofrece a través del programa Ford Custom Garage, la marca refuerza su estrategia de personalización con opciones que permiten a los clientes crear un vehículo más cercano a su estilo.

Seguir leyendo:

Stellantis apuesta fuerte por EE.UU.: Jeep y Dodge resurgen

Refinamiento y energía italiana: Alfa Romeo Tonale 2026

Incógnita: Elon Musk y su arriesgado plan con el Cybertruck