Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Pon mucha atención a tu pareja porque podrías estar creyendo un cuento que ni en telenovela se tragan; hay cosas que no te dicen solo para no verte explotar, así que abre los ojos antes de que te agarren de su payaso. Si no te sabes controlar, mejor guarda silencio y no te metas en pleitos con amistades, que no todo se arregla a gritos ni con indirectas.
Un suceso te hará valorar a tu familia y te va a recordar que al final del día son los únicos que siguen ahí cuando el resto se esfuma. No cambies tu esencia ni tu forma de ser solo porque alguien te lo pide; si no les gusta cómo eres, pues que se vayan derechito por la puerta de la chingada y no regresen ni por error.
Si ya tienes pareja, bájale a las calenturas y a los likes sospechosos, que el taco de ojo no es infidelidad… pero por ahí empieza. En lo laboral viene un cambio perrón que te va a acomodar como anillo al dedo, solo no te mates de estrés. Ponte a hacer ejercicio o mínimo camina, porque el cuerpo te anda pidiendo auxilio.
Evita vicios y malas compañías, que por andar quedando bien podrías perder amistades que sí valen la pena. Exparejas seguirán fastidiando la existencia; cierra ese ciclo de una vez por todas, porque mientras sigas mirando atrás no dejarás entrar a alguien nuevo que sí valga la pena. No temas abrir tu corazón otra vez, vienen oportunidades amorosas y hasta te va a sobrar quién te tire el calzón. Solo no te aceleres: entrega cariño, no tu paz. Que se note que ya maduraste… aunque sea tantito.
VIRGO
Si estás en una relación, aguas con los chismes y las lenguas venenosas que quieren meter cizaña. No dejes que nadie se meta en lo que no le importa, que para eso ya tienes cerebro y criterio propio. Algunas amistades solo te buscan cuando necesitan algo, y cuando tú los necesitas ni su sombra aparece.
Ya deja las ridiculeces y tanta fregadera, que con la vara que midas serás medido, y últimamente tú mismo te estás dando duro. Se te viene un proyecto que por fin empieza a cuajar y te va a encantar, solo no lo eches a perder por flojera.
Falsos y convenencieros hay en cada esquina, pero tú no te amargues, aprende a sonreír y a ignorar; que los perros ladren, señal de que vas avanzando. Ten cuidado con trámites o pagos, podrías afectar tu crédito y después andar llorando en el Oxxo.
En el trabajo mantente firme, que pronto te reconocerán el esfuerzo. Habrá momentos en que extrañarás el pasado, pero recuerda: lo que fue, ya fue. No vivas de recuerdos, vive de logros. Suelta rencores, que cargar con ellos es como dormir abrazado a un cactus. Estás en una etapa bendecida, donde todo lo que te propongas puede hacerse realidad… siempre y cuando dejes la flojera para otro día.
LIBRA
Cuida la alimentación, mi ciela, que se te está haciendo bolas el engrudo y ni la ropa te cierra ya. No le eches la culpa al metabolismo, la culpa es del antojo. Tienes una mente poderosa y lo que piensas tiende a cumplirse, así que deja de atraer desgracias y empieza a decretar bendiciones.
Llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa y dejar de perder tiempo con quien ni quiere ni puede estar contigo. Tu necedad te mete en broncas, pero también te enseña a la mala, y ya estuvo bueno de andar tropezando con el mismo ladrillo. Las oportunidades no esperan, así que aprovecha las que lleguen antes de que te ganen el mandado.
No temas a los cambios; a veces hay que mover las piezas para ganar la partida. Tus sueños te traerán mensajes importantes, así que ponles atención. Deja de desgastarte con personas que solo te usan como pañuelo emocional.
En cuestiones laborales o de negocios, desconfía un poquito, porque alguien podría querer darte gato por liebre. Y en el amor, no andes buscando defectos para pelear: si tu pareja te aguanta, dale gracias a Dios, que paciencia como esa no se repite. Si estás soltero o soltera, se aproxima alguien que te moverá el tapete, pero no te emociones tan rápido, que luego terminas llorando con la misma canción de siempre.
ESCORPIÓN
Andarás rodeado de envidias y miradas pesadas, mi amor. Cuando te va bien, los demás se mueren de coraje, así que no comas ni aceptes nada de quien te cause mala espina, que el veneno se disfraza de amabilidad.
Si estás saliendo con alguien y no sientes mariposas, ni cosquillas, ni nada… mándalo a la fregada, no te autoengañes. Aprende a amar cuando de verdad estés listo, no cuando te dé la loquera por no quedarte solo.
Si ya tienes pareja y las cosas están tensas, ponte en los zapatos del otro. No todo puede ser miel, a veces también hay que saborear el chile de la vida para valorar el amor. Si se han distanciado, no tires la toalla: ponle ganas, salgan, rían, vuelvan a verse con ojos de conquista, que toda relación necesita su mantenimiento.
Deja de tenerle miedo a caer, porque si te tropiezas, te levantas con más fuerza. Estás en un proceso de transformación bien perrón donde aprenderás a distinguir lo que te suma y lo que nomás te roba energía. Agradece lo que se queda y suelta lo que estorba.
Y si te toca llorar, hazlo con estilo: pestañas postizas y labial intacto, porque tú no eres de los que se rinden, eres de los que renacen con fuego.
ARIES
Amores de un rato te van a estar rondando, y mira, no es pecado disfrutar, pero aclara tus intenciones desde el principio pa’ que luego no anden diciendo que jugaste con los sentimientos. No caigas en relaciones prohibidas, porque una cosa es la aventura y otra bien distinta el karma que después no te deja dormir.
No permitas que la gente sin oficio ni beneficio te arruine el humor con chismes o indirectas, tú sonríe y sigue brillando que eso les arde más. Se vienen cambios de humor bien marcados y un proyectito nuevo que podría sacarte de la rutina. En el amor tendrás varias oportunidades, pero usa la cabeza y no el corazón, que cuando te gana la calentura terminas arrepintiéndote.
Cuidado con golpes o caídas por andar en la luna; tu distracción anda a todo lo que da. Subirás unos kilitos y luego te vas a estar quejando, así que modérate con los antojitos. Ejercicio, dieta y menos drama, que eso también adelgaza.
Traerás un carácter de la fregada y podrías alejar a quien sí te quiere. Si ya tienes pareja, bájale a los arranques de celos y deja de andar de coqueteo por redes, que el “me gusta” inocente es la puerta del infierno. Si sigues jugando con fuego, te vas a quemar las patitas.
Tu orgullo te salva de caer en tonterías, pero también te impide pedir perdón cuando te toca. Aprende a distinguir entre dignidad y necedad. Cuida tu energía, Aries, que traes gente envidiosa cerca que solo quiere ver si tropiezas. Y si caes, te levantas con más brillo, porque cuando tú renaces, hasta el diablo se ajusta la peluca.
TAURO
Ten mucho cuidado con amores baratos o personas que solo te buscan pa’ pasar el rato, porque podrías meterte en fregaderas de las que luego no sales ni con incienso. Estás en un momento de abrir los ojos y cambiar todo aquello que no te deja avanzar.
Deja ya de tanta mamada y ponte los pies en la tierra, que vivir entre nubes no te va a pagar las cuentas. Se vienen amores intensos, de esos que te dejan sin aliento y sin ganas de dormir, así que disfruta, pero sin perder el juicio. Si estás soltero o soltera, prepárate, porque el amor tocará tu puerta con mariachi incluido.
Tu humor anda por los suelos y la paciencia se te acabó; ni tú te aguantas. Cuida tu temperamento, porque una palabra mal dicha podría herir a alguien que realmente te aprecia.
Podrías tener un romance a distancia, y aunque parezca imposible, podría darte lecciones importantes. No hables de más sobre tus planes ni sobre tus logros, que hay ojos que miran con veneno.
Se aproxima una noticia que te pondrá a prueba, pero al final entenderás que nada pasa sin razón. No dejes que los comentarios de los demás te muevan el ánimo; quien no puede contigo busca rebajarte. Aprende a distinguir entre quien te quiere y quien solo te tolera. Agradece lo que tienes, pero no te conformes: el universo te prepara algo mucho más grande.
GÉMINIS
Cambios fuertes en tu estado de ánimo: un día amaneces dando abrazos y al otro quieres morder a medio mundo. Aprende a controlarte, que la gente no tiene la culpa de tus enojos ni de tus confusiones internas.
Una persona nueva llegará a tu vida y te va a poner a temblar el alma y otras partes, pero ojo: será pasión fugaz, puro faje de ocasión, sin compromiso. Así que disfruta, pero con cabeza fría.
En el trabajo vienen nuevas oportunidades, pero deberás elegir con cuidado; lo que brilla no siempre es oro, y tú sueles confiar demasiado. Cuida tus finanzas y evita prestar dinero, que podrías perderlo junto con la amistad.
Una mentira podría desatar un pleito grande con tu pareja, así que no andes inventando cuentos ni ocultando cosas, que se te nota hasta por los ojos. Si ya tienes pareja, mímala un poco, que últimamente te la pasas más en el celular que en la cama.
Amores del pasado podrían reaparecer como si nada, queriendo meterse otra vez en tu vida. No te ilusiones con fantasmas, que ya te demostraron quiénes son.
Cuida tus relaciones familiares, hay discusiones que pueden crecer de la nada. Mejor respira profundo, échate tu tecito de tila y deja que el tiempo acomode las cosas. Ve tras tus sueños, Géminis, y no permitas que nadie te corte las alas. Que digan lo que digan, tú naciste pa’ brillar… aunque a veces alumbre el drama.
CÁNCER
Organiza tu vida, tus horarios y tus pensamientos, que últimamente ni tú sabes dónde andas. Estás dejando cosas importantes para después y eso te puede pasar factura. A veces sientes ganas de mandar todo a la tostada, y es normal, pero recuerda que rendirse no es opción.
Andarás tan voluble que ni tu madre te va a aguantar. Un día lloras, al otro ríes, y al siguiente quieres desaparecer. Respira y busca un equilibrio, que el drama ya no te deja avanzar.
Ten cuidado con noticias falsas relacionadas con dinero, porque podrías caer en un engaño. Revisa bien todo antes de firmar o invertir. Se aproxima una salida o viajecito fuera de la ciudad, y ahí podrías reencontrarte con alguien especial… o encamarte con una amistad. Pero ojo: si tu corazón es de pollo, no te emociones, que podrías salir desplumado.
No te aflijas por quien se va sin explicación; enfócate en quienes se quedan y sí te valoran.
Un familiar podría andar muy cambiante y eso afectará tu estado emocional. No cargues problemas ajenos, Cáncer, que bastante traes con los tuyos.
En los próximos días podrías sentirte tentado por un amor imposible o un deseo medio peligroso, pero piensa antes de actuar: no todo lo que brilla es amor, a veces es puro reflejo del error.
Estás aprendiendo a soltar, y eso es algo que te costaba mucho. Déjate guiar por tu intuición, que pocas veces se equivoca. Y por amor de Dios, deja de revivir lo muerto, que ni los milagros hacen que reviva lo que ya apestó.
PISCIS
Te va a entrar una necesidad bien rara de buscar a alguien que te rompió el corazón, y aunque digas que “solo para cerrar ciclos”, aguas, porque a veces lo que uno llama cierre es nomás volver a abrir la herida. Si te da por escribirle, hazlo solo para soltar, no para regresar al mismo infierno con distinto diablo.
Se aproxima un evento o reunión donde te vas a reencontrar con gente que hace rato no veías; ahí podrías toparte con alguien que te removió emociones viejas. Si tienes pareja, planeen un viajecito, aunque sea cerquita; eso les ayudará a reconectarse y bajarle al estrés.
Vas a andar con buena suerte en juegos de azar, así que si se te antoja comprar un cachito o apostar algo, podrías pegarle al gordo. Recibirás noticias de familiares o amigos que te van a llenar el corazón, pero también nostalgia por quienes ya no están.
Cuidado con golpes o caídas, sobre todo en casa, podrías acabar con un susto o un yeso de recuerdo. Aprende a valorarte más, deja de andar de arrastrado o arrastrada rogando amor donde no hay. Cuando esa persona vea que ya no estás, ahí sí se va a querer morir de coraje.
Una amistad buscará reconciliarse contigo, dale chance si tu corazón lo siente, pero no olvides por qué se alejaron. No todos merecen segunda parte en tu historia. En pareja, podrían surgir conflictos por temas familiares, mantén la calma.
Y si alguien se aleja en estos días, no lo detengas: hay ausencias que curan más que presencias que duelen.
ACUARIO
Ya no pienses tanto en lo que pudo haber sido; el pasado no cambia, pero el presente sí depende de ti. Suelta lo que no se dio y enfoca tu energía en todo lo nuevo que viene, porque el universo te anda acomodando cosas buenas.
Te vas a enterar de una infidelidad, pero no precisamente tuya —aunque si te cae el saco, ya sabrás por qué—; será de alguien cercano y te dejará con el ojo cuadrado. Cuida tu salud, sobre todo la garganta y las vías respiratorias, porque podrías andar bajón de defensas.
Podrías tener la oportunidad de emprender un negocio familiar o iniciar un proyecto que te deje dinerito extra. No digas nada hasta que esté cocido, porque hay oídos chismosos que te quieren ver tropezar.
En el amor, la cosa anda complicada: antes de dar todo por alguien, asegúrate de que también te dé paz. A veces te enamoras más de la idea que de la persona, y terminas perdiéndote en tu propio cuento.
Deja de ser tan negativo, que no todos los que se te acercan vienen a fregarte; algunos llegan a ayudarte, pero tú solito los espantas con tu desconfianza. Aprende a recibir cariño sin analizarlo tanto.
Podrías enterarte de que hubo una fiesta y no te invitaron, y sí, duele, pero también es señal de que tu presencia incomoda a quienes no te llegan ni a los talones. Viene la posibilidad de un viaje o cambio de ambiente; te hará bien, te despejará la mente y te recordará quién eres sin tanto ruido ajeno.
CAPRICORNIO
Ten cuidado con lo que platicas frente a otras personas, porque no todos los que sonríen son tus amigos. Hay mucha envidia disfrazada de buena vibra, y si no cuidas lo que compartes, podrían arruinarte planes que apenas están naciendo.
Varias de las broncas que traes se deben a errores del pasado, así que deja de culpar a los demás y aprende de eso; no se vale tropezar con la misma piedra y luego culpar al camino.
Podrías cometer una indiscreción con alguien importante, así que mide tus palabras y tus copas, porque una lengua suelta arruina relaciones enteras.
Se vienen días de desesperación porque sientes que tus proyectos no avanzan, pero el universo no trabaja a tu ritmo, trabaja al suyo. Ten paciencia, que todo lo que es tuyo llegará a tiempo, no antes ni después.
Un amor del pasado podría regresar con la misma cantaleta de siempre, y si le abres la puerta, prepárate para llorar igual que la vez anterior. No te hagas menso, ya sabes cómo acaba esa película.
Podrías tener una oportunidad laboral o de negocio muy buena; si te llega, no la pienses tanto, lánzate con fe. Aprende a disfrutar tu soledad, que no es castigo, es bendición para reencontrarte contigo mismo.
Una amistad cercana podría sufrir un robo o pérdida, así que mantenla al tanto y cuídala. En lo emocional, andarás medio apagado, pero recuerda que no todo lo malo dura; lo que ahora duele, mañana será enseñanza. Y no olvides: si no te dan para el gasto, no tienen por qué dar su opinión.
SAGITARIO
Cuídate de una amistad del pasado que viene de regreso con sonrisas falsas y ganas de sacar información. No todos los que regresan lo hacen porque te extrañan; algunos solo quieren ver cómo fregarte otra vez.
Vienen cambios fuertes en casa o la necesidad de hacer limpieza profunda; al hacerlo, podrías encontrar algo que dabas por perdido y que te traerá recuerdos intensos.
En la salud, cuida el estómago y la garganta; bájale a los refrescos y las harinas, que lo tuyo no es gordura, es puro coraje acumulado. Empieza a cuidar tu cuerpo, porque es el único que tienes para seguir dándole guerra a la vida.
Se vienen días buenos para crecer, pero también para poner límites; hay personas que te drenan la energía, y tú solito los dejas entrar a tu mente. No te desgastes por quien no haría ni la mitad por ti.
Amores del pasado podrían aparecer con cara de arrepentidos; no caigas, mi amor, que ya sabes cómo termina eso: tú llorando y ellos bien felices.
Tendrás movimientos importantes en tus amistades; quien quiera quedarse, bienvenido, y quien no, que se quite de la puerta que estorba el paso.
Te cuesta soltar, pero recuerda que la vida no se detiene. Disfruta lo que llega, ríete de lo que se va y agradece lo que se queda. Nadie es eterno, ni siquiera esos amores que juraste que te iban a durar toda la vida.
Viene un cierre de ciclo poderoso: limpia tu energía, prende una velita y agradece lo vivido. Lo que sigue será mejor, pero depende de que sueltes lo que ya no tiene arreglo.