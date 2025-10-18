Ojani Noa, primer esposo de Jennifer Lopez, se lanza en su contra: “El problema eres tú”

Bien dicen por ahí que la unión hace la fuerza y eso mismo podría suceder con todos los ex de Jennifer Lopez, si es que estos se llegaran a unir ante los señalamientos de los que han sido víctimas por parte de ‘La Diva del Bronx’.

Hay que recordar que recientemente la intérprete culpó a sus exparejas del fracaso de sus relaciones, al asegurar que nunca la hicieron sentirse amada.

“Lo que aprendí no es que no sea digna de ser amada, sino que ellos no son capaces… No lo tienen dentro”, respondió JLo ante la pregunta que le hizo Howard Stern en el programa de radio ‘The Howard Stern Show’, luego de que el famoso presentador la cuestionara sobre si se había sentido amada de verdad.

Los dichos de Jennifer Lopez calaron hondo en Ojani Noa, su primer esposo, quien salió en su defensa y en defensa de todos los ex de la también actriz, al asegurar que ellos no son los culpables de todo lo malo que le pasó a ella.

“Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu papel de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú, que no pudiste controlarte. Has sido “amada” unas cuantas veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre medio. Has tenido buenas relaciones… Por ejemplo, yo”, escribió Ojani en Instagram en un tono que denotaba malestar.

A continuación detalló todo lo que hizo por ella y por amor, por lo le parece sorprendente que no lo valore y diga que nunca nadie la amo.

“Me mudé de estado, dejé mi trabajo, a mi familia y amigos para apoyarte, para amarte, para protegerte y para cuidarte. Soy una persona asombrosamente amorosa, un gran ser humano, honesto, fiel a ti, nunca te mentí, nunca te engañé. Yo fui muy bueno contigo, pero tu elegiste la fama y la fortuna haciendo a un lado tu relación”, se lee en un fragmento de la respuesta de Ojani y que fue retomada por ‘El Gordo y La Flaca’ en Instagram.

Sigue leyendo: