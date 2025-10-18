San Antonio, Texas: el tiempo para hoy sábado 18 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este sábado 18 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 97 grados Fahrenheit (36ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del suroeste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1007.9 hPa, una medición que irá en aumento. Tendremos el amanecer a las 07:37 h y el atardecer será a las 19:01 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 61 y los 90 grados Fahrenheit (16 y 32 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

