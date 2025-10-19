Google Pixel 10 Pro XL: puntos fuertes y puntos débiles del smartphone buque insignia de Google

El Google Pixel 10 Pro XL es el modelo tope de gama de la reciente serie Pixel 10, con un precio de $1,199 dólares para la versión de 256 GB. Google lo posiciona como su dispositivo más ambicioso hasta ahora, con mejoras en batería, cámara, inteligencia artificial y conectividad.

Tras probar una versión de 256 GB y revisar las especificaciones oficiales, presentamos los puntos más destacados y las limitaciones que conviene conocer antes de decidir comprarlo.

Puntos fuertes: Inteligencia Artificial, cámaras, pantalla y carga

Inteligencia Artificial: El Google Pixel 10 Pro, en su versión “normal” o XL, incorpora múltiples funciones de Inteligencia Artificial que se integran de forma sencilla y natural a muchas aplicaciones del teléfono. Desde edición automática de fotografías, traducción en tiempo real de llamadas entre dos idiomas, transcripción de voz a texto y muchas más gracias al asistente Gemini del entorno Google.

Pantalla brillante y fluida: El Pixel 10 Pro XL incorpora una pantalla LTPO OLED de 6.8 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz. El brillo máximo estimado alcanza unos 3,300 nits en picos (una mejora de los 3,000 nits del modelo anterior). Eso ayuda a la visibilidad en exteriores cuando a luz del sol es muy fuerte.La protección de la pantalla es mediante Gorilla Glass Victus 2, lo que aporta resistencia frente a rayaduras y golpes.

Chip y memoria generosa: El corazón del dispositivo es el chip Tensor G5, diseñado para potenciar funciones de inteligencia artificial integrada. La memoria RAM es de 16 GB para todas las versiones confirmadas. En cuanto a almacenamiento, hay versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB (no existe ranura microSD).

Tensor G5 es el chip que ejecuta el nuevo modelo Gemini Nano. Combinados, activan las experiencias de inteligencia artificial generativa directamente en el dispositivo. Crédito: Google | Cortesía

Cámaras y procesamiento de imagen con Inteligencia Artificial: El Pixel 10 Pro XL viene con tres cámaras traseras: un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico hasta 10x y zoom digital hasta unos impresionantes 100x. La cámara frontal es de 42 MP, excelente para “selfies” y video llamadas. Las mejoras en fotografía y video no se deben solo al hardware. Muchas de las novedades vienen del procesamiento de imagen con IA (mejoras en color, detalles, sugerencias inteligentes, etc.). Incluso tiene un “camera coach” que utiliza Gemini para darte consejos cómo hacer mejores fotos.

Batería y carga: El Pixel 10 Pro XL usa la batería más grande hasta la fecha en cualquier teléfono inteligente de Google, con una capacidad de 5,200 mAh. La capacidad de carga rápida es de 45 W con cable; y la carga inalámbrica mediante Qi2 llega hasta 25 W en este modelo XL, pero se reduce a 15 W en la versión de tamaño normal.

Conectividad y extras: El Pixel 10 Pro XL soporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G (mmWave y Sub-6GHz) y eSIM dual (sin bandeja física en algunos mercados). También incluye resistencia al agua y polvo con certificación IP68. Los altavoces son estéreo y ofrecen un sonido mejor que versiones anteriores.

Los smartphones Pixel se conectan de forma sencilla con otros gadgets de la familia Pixel, como el Pixel Watch. Crédito: Pixel | Cortesía

Puntos débiles: autonomía real, peso y precio

Autonomía de la batería: Google asegura que el teléfono tiene una autonomía estimada de más de 24 horas en uso mixto, con un modo “Extreme Battery Saver” que puede extenderla hasta 100 horas en situaciones de baja actividad. Pero la realidad es que tras un día de uso exigente, suele caer por debajo del 20% al final del día.

Peso y dimensiones considerables: El dispositivo mide 162.8 × 76.6 × 8.5 mm, y pesa 8.2 onzas -232 gramos (11 gramos más que la versión Pixel 9 Pro XL)-. Para algunos, ese peso lo hacen incómodo para manejarlo con una sola mano, o para llevarlo en el bolsillo. Pero la solución es fácil: para eso está el Pixel 10 Pro “normal” de 7.3 onzas (207 gramos).

Capacidad: la versión Pro se ofrece con cuatro opciones de capacidad (128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB), la XL en las tres últimas. La versión Pro XL que probamos es de 128 GB, una capacidad limitada si queremos almacenar video. Al no tener opción de tarjeta microSD, recomendamos irse a las opciones superiores, de al menos 512 GB.

Precio: El Google Pixel 10 Pro no es un teléfono barato. Comienza en $999 dólares para la versión de 128 GB del tamaño “normal”. Las versiones de más capacidad están disponibles por $1,099 dólares para 256 GB, $1,219 para 512 GB y $1,499 para 1 TB. Por su parte, el Pixel 10 Pro XL arranca en $1,199 para su versión de 256 GB (Google eliminó la versión de 128 GB para el modelo XL). Y las versiones de mayor capacidad se listan en $1,319 para 512 GB y $1,549 para 1 TB.

El asistente MagicCue te “sigue” a través de diferentes aplicaciones y proactivamente propone acciones o muestra información relevante. Crédito: Google | Cortesía

¿Merece la pena? Valoración general

El Pixel 10 Pro XL es una apuesta ambiciosa de Google. Ofrece mejoras muy notables en pantalla, cámara, funciones inteligentes y carga inalámbrica avanzada (25 W). Si priorizas fotografía y video, funciones asistidas por IA, una experiencia integrada en Android y no te importa tener un teléfono pesado, grande y un tanto caro, este modelo es una muy buena opción.