Hallan restos en escuela abandonada que serían de joven desaparecida en Filadelfia

Restos humanos fueron localizados en una zona boscosa detrás de una escuela abandonada en Germantown, tras una pista anónima. La policía de Filadelfia sospecha que pertenecen a Kada Scott, de 23 años, desaparecida el 4 de octubre. Un hombre de 21 años ya había sido acusado de secuestro en relación con el caso.

El Departamento de Policía de Filadelfia informó que los restos fueron hallados el sábado por la mañana en una tumba poco profunda en los terrenos de la Ada H. Lewis Middle School, una escuela abandonada cercana al Awbury Arboretum, en el vecindario de Germantown.

El descubrimiento se produjo después de que la policía recibiera una pista anónima “muy específica”, que llevó a los agentes a registrar el área. Según el primer comisionado adjunto, John Stanford, los restos son presumiblemente los de Kada Scott, aunque la identificación oficial y la causa de la muerte serán determinadas por la oficina del médico forense.

“Este es un hecho desgarrador, y acompañamos con nuestros pensamientos a la familia y seres queridos de Kada”, expresó la policía en un comunicado. “El Departamento de Policía de Filadelfia mantiene su compromiso de esclarecer la verdad y garantizar que se haga justicia”.

El caso de la desaparición

Kada Scott fue vista por última vez el 4 de octubre por su madre, cuando salía hacia su trabajo en una residencia de ancianos. Aunque llegó a su turno, abandonó el lugar antes de la hora habitual de salida.

Las autoridades indicaron que en los días previos a su desaparición, Scott había manifestado que recibía llamadas telefónicas acosadoras de una persona desconocida.

El 5 de octubre, la familia denunció su desaparición, y la policía señaló tener “una preocupación más alta de lo habitual” por las circunstancias del caso.

Las investigaciones condujeron a Keon King, de 21 años, quien fue acusado de secuestro por su presunta implicación en la desaparición de Scott.

Según la fiscal adjunta Ashley Kozlowski, la evidencia muestra que Scott mantuvo comunicación con King y que ambos se reunieron poco después de que la joven saliera del trabajo.

“Creemos que el señor King fue la última persona que estuvo en contacto con ella cuando se desconectó”, declaró Kozlowski.

El vehículo del sospechoso, un Toyota Camry dorado de 1999 con matrícula MSX-0797, fue localizado posteriormente en un complejo de apartamentos.

Durante los operativos de búsqueda, los agentes hallaron en la misma zona objetos que pertenecían a Scott, entre ellos una funda de celular, gafas, una funda de iPad y una tarjeta con su nombre, los cuales están siendo analizados.

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle L. Parker, expresó su solidaridad con la familia: “Ruego que Dios le dé a la familia una paz incomprensible para afrontar este momento. La Ciudad de Filadelfia está aquí para apoyarlos en todo lo que podamos”.

El padre de la joven, Kevin Scott, se había mostrado esperanzado días antes del hallazgo.

“Ha sido extremadamente difícil. Confiamos en que está bien y que estará con nosotros lo antes posible”, dijo a ABC News.

