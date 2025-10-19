Once heridos, entre ellos nueve niños, tras atropello en fiesta infantil en Maryland

Un conductor que se dio a la fuga se estrelló contra una fiesta de cumpleaños al aire libre en Bladensburg, Maryland, un suburbio de Washington, DC, dejando once personas heridas, entre ellas nueve niños, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:15 de la noche del sábado, cuando un vehículo que circulaba por la carretera Maryland 450 perdió el control y se salió de la vía, impactando contra una carpa blanca instalada frente a una vivienda donde se celebraba un cumpleaños infantil.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Bladensburg, los niños heridos tenían entre 2 y 9 años, mientras que dos mujeres adultas también sufrieron lesiones.

“El conductor abandonó el vehículo y huyó a pie”, indicaron las autoridades, que mantienen una búsqueda activa del responsable.

Dos niños en estado crítico

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George informó que once personas fueron trasladadas al hospital, nueve de ellas menores.

De los heridos, una niña y un bebé se encuentran en estado crítico, mientras que los demás presentan lesiones graves, pero no se teme por su vida.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa la carpa destrozada y personal de emergencia trabajando entre los restos del mobiliario.

Las autoridades aún no han determinado la causa del accidente ni si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Los equipos policiales y de rescate permanecieron en el lugar hasta la madrugada del domingo recopilando evidencia y entrevistando testigos.

