Pronóstico del clima en San Antonio para este domingo 19 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este domingo 19 de octubre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1012.4 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:38 h y el crepúsculo será a las 19:00 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se espera escasa nubosidad con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 97 grados Fahrenheit (21 y 36ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

