Vantrue Nexus 4 Pro S: la dash cam premium que ofrece protección total

La Vantrue Nexus 4 Pro S es una de esas dash cams que redefine lo que significa tener una cámara de seguridad a bordo. Se trata de una versión mejorada del exitoso modelo N4 Pro y apunta directamente a quienes buscan protección total, tanto de día como de noche, sin complicaciones y con la mejor calidad de imagen posible.

Tecnología que graba hasta el último detalle

La Nexus 4 Pro S cuenta con tres sensores Sony STARVIS 2, lo que le permite grabar en 4K (frontal), 2.5K (trasera) y Full HD (interior) simultáneamente. Gracias a su sistema de alta dinámica HDR, consigue capturar las matrículas y los rostros incluso en situaciones con poca o demasiada luz. Es un salto notable respecto a generaciones anteriores, especialmente para quienes manejan de noche o hacen transporte de pasajeros.

Algo que vale la pena destacar es que no usa batería, sino un supercondensador, mucho más resistente a temperaturas extremas (entre -20 °C y 60 °C). Eso significa que seguirá grabando cuando otros dispositivos fallan, ideal para regiones con mucho calor o frío.

Su lente frontal de 155°, la trasera de 160° y la interior de 165° brindan una cobertura casi panorámica sin puntos ciegos. Además, la cámara trasera es IP67 resistente al agua, por lo que se puede instalar en el exterior, algo especialmente útil para camionetas o pickups. El video resultante se guarda en formato MP4 (H.265), garantizando gran calidad sin ocupar demasiado espacio.

Si hablamos de conectividad, la Vantrue Nexus 4 Pro S trae todo lo que se espera de una dash cam premium: Wi‑Fi de 5 GHz, GPS integrado, y la posibilidad de usar un módulo LTE opcional para revisar las grabaciones en vivo desde el móvil. Esto último es clave para flotas o para quienes suelen dejar su vehículo estacionado mucho tiempo: mediante la app de Vantrue puedes acceder y recibir alertas si ocurre algo.

Asistente silenciosa y vigilante las 24 horas

Uno de los mayores atractivos de esta dash cam es su modo de vigilancia 24/7. Gracias a su sistema de detección de movimiento, G‑Sensor y grabación en bucle, puede actuar como un verdadero guardia electrónico. Si detecta un impacto o movimiento inusual cuando el coche está apagado, comienza a grabar automáticamente. Además, tiene varios modos de aparcamiento: buffered, impacto, lapso de tiempo y bajo bitrate para ahorrar espacio.

Otro punto a favor es su control por voz, perfecto para mantener las manos en el volante. Puedes ordenar que inicie o detenga grabaciones, bloquee archivos o tome fotografías sin necesidad de tocar la cámara. Y por si fuera poco, cuenta con actualizaciones OTA, lo que significa que su software puede mejorarse directamente desde la app.

En cuanto a instalación, la N4 Pro S no se complica: incluye montura magnética deslizante, adhesivos, cableado completo e incluso una herramienta para ocultar los cables. En menos de una hora puede quedar perfectamente integrada detrás del retrovisor, sin afectar la visibilidad. Esto se traduce en una configuración inicial rápida y que puede empezar a grabar apenas recibe energía.

Por qué tener una dash cam es una excelente idea

Más allá de la tecnología, una dash cam como la Vantrue Nexus 4 Pro S no es solo un gadget: puede ser una herramienta clave para tu seguridad y tranquilidad. En caso de un accidente o de una infracción disputada, contar con grabaciones de alta calidad puede ser la diferencia entre ganar o perder una reclamación ante el seguro o las autoridades. También sirve como disuasivo ante robos o actos vandálicos, ya que muchos delincuentes evitan vehículos con cámaras visibles.

Imagina que un coche te choca y huye. Gracias al sistema PlatePix de Vantrue, diseñado para capturar matrículas con claridad incluso en movimiento, podrás tener la prueba que necesitas. O si trabajas como chofer de aplicaciones, la cámara interior con visión nocturna IR dejará registro de todo lo que ocurra dentro del vehículo, protegiéndote ante cualquier acusación falsa.

Por último, la posibilidad de guardar hasta 1 TB de grabaciones es un lujo que pocas cámaras ofrecen. Esto significa que podrías almacenar más de 35 horas continuas de video en alta resolución antes de que se empiece a sobrescribir material antiguo. Ideal para viajes largos, entregas o gestión de flotas.

La Vantrue Nexus 4 Pro S es una de las dash cams más completas de 2025. Destaca por su triple grabación 4K, conectividad LTE opcional, visión nocturna avanzada, y facilidad de instalación. Si bien su precio (alrededor de $380 dólares) no es el más bajo, ofrece una relación calidad‑seguridad difícil de superar. En un mundo donde los imprevistos en la carretera son cada vez más comunes, tener una cámara como esta es casi obligatorio para cualquiera que valore su vehículo y su tranquilidad.

