Arrestan a mujer de Texas que dejó a su hija en el auto durante ocho horas mientras trabajaba

Una madre fue acusada de homicidio grave tras la muerte de su hija de 9 años, quien fue hallada sin vida dentro de un auto expuesto a altas temperaturas en julio pasado en Galena Park, Texas, informaron las autoridades.

La mujer, identificada como Gbemisola Akayinode, de 36 años, fue arrestada el viernes y compareció por primera vez ante el tribunal este domingo. Su fianza fue fijada en $500,000 dólares y deberá volver a presentarse ante el juez el lunes, según los registros carcelarios del condado reseñados por ABC7.

Dejó a la niña con comida, agua y melatonina

De acuerdo con documentos judiciales, Akayinode admitió que dejó a su hija en el auto mientras cumplía su turno laboral de ocho horas en una fábrica de USG, empresa fabricante de materiales industriales y de construcción.

La madre aseguró a la policía que bajó las ventanillas traseras a la mitad y dejó a la niña con agua, comida, cubitos de hielo, un ventilador y melatonina para que pudiera dormir. No volvió a revisarla “porque estaba demasiado ocupada”, relató a los investigadores.

Al finalizar su jornada, Akayinode encontró a la niña inconsciente dentro del vehículo y pidió ayuda. La menor fue trasladada a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por hipertermia.

El médico forense determinó que la temperatura corporal de la niña era de 42 °C (107,6 °F) al momento de su muerte.

No era la primera vez que la dejaba sola

Los documentos judiciales revelaron que Akayinode reconoció haber dejado sola a su hija en el auto al menos cuatro veces, incluso el día anterior al incidente fatal.

La mujer dijo que no podía pagar una guardería hasta recibir su sueldo. Sin embargo, un compañero de trabajo declaró a los investigadores que él le daba dinero ocasionalmente porque sabía que pasaba por dificultades económicas.

Cuando los oficiales le preguntaron si había revisado el pronóstico del tiempo, respondió que no y que se le había olvidado, según consta en los registros del caso.

