Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 20 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este lunes 20 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.41 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.01 y 18.01 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 18.41 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.17 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios evolución en su cotización de hoy. Tras mantener ayer sin cambios, hoy su valor es de 499.3 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 63.44 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

