Critican a Kristen Bell por comentario “insensible” sobre violencia doméstica en Instagram

La actriz Kristen Bell se encuentra en el ojo del huracán tras una publicación en Instagram para celebrar su duodécimo aniversario de bodas con su esposo, Dax Shepard.

El mensaje, que la actriz describió como una cariñosa y humorística anécdota, fue considerado por muchos seguidores como una broma de mal gusto que normaliza la violencia doméstica.

La publicación, realizada el viernes, mostraba una fotografía de la pareja abrazada, acompañada de un polémico pie de foto: “Feliz duodécimo aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ‘Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en algún momento. Aunque tengo muchos incentivos para matarte, nunca lo haré'”.

Críticas por ser “sorda” e “insensible”

La reacción no se hizo esperar. La sección de comentarios se llenó de críticas de fans y seguidores que tacharon la publicación de “sorda” e “insensible“, especialmente por coincidir con el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica.

“Kristen, no hay forma de que hayas publicado esto durante el mes de concientización sobre la violencia doméstica”, escribió un usuario. Otro añadió: “Eso es… algo muy extraño de decir”.

Muchos destacaron el impacto que este tipo de bromas puede tener en las víctimas. “Soy fan desde hace tiempo. Solo quería decir que, por favor, no bromeen sobre la violencia doméstica. Tengan en cuenta que esto es algo real que mucha gente sufre a diario. Y el texto podría ser un detonante para las víctimas”, comentó otra persona. Un mensaje más conciso rezaba: “Lee la sala, cariño. Eso es ofensivo”.

Ante la oleada de comentarios negativos, Bell optó por restringir los comentarios en la publicación. Hasta el momento, los representantes de la pareja no han respondido a las solicitudes de comentario de Entertainment Weekly.

Una pareja acostumbrada al revuelo

Bell y Shepard, una de las parejas más queridas y visibles de Hollywood, no son ajenos a generar controversia en redes sociales. Su relación, que comenzó en 2007 tras conocerse en una cena, siempre se ha caracterizado por una dinámica pública y un sentido del humor que no todos comprenden.

Esta no es la primera vez que Bell enfrenta críticas por una publicación. A principios de este año, Shepard causó indignación al compartir una foto inapropiada de Bell haciendo yoga desnuda para celebrar una nominación al Emmy, algo que ella tomó con naturalidad.

La última polémica llega justo un día después de que Bell admitiera, en una alfombra roja, haberse olvidado por completo de su aniversario. “¡Dios mío, es mi aniversario! Sabes que no me acuerdo. ¡Rayos! ¡Me alegra tanto que me lo hayas dicho!”, exclamó.

La actriz se consoló bromeando con que su esposo tampoco lo recordaba: “Ayuda que él tampoco lo recuerde. Y nadie tiene la culpa, ¿verdad? Simplemente, no se nos dan bien las citas”.

La pareja, padres de dos hijas, Lincoln y Delta, se casó en 2013 después de esperar a que el matrimonio igualitario fuera legal en California como un acto de solidaridad.

