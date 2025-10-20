Qué causó la falla global en la nube de Amazon y por qué provocó el colapso temporal de internet

Amazon Web Services está teniendo un mal día.

Así lo dijo el director de Cloudflare, otra gran empresa tecnológica estadounidense, probablemente aliviado de que la falla global en la nube de Amazon, que afectó a más de 1.000 empresas y a millones de usuarios de internet este lunes, no tuviera nada que ver con él.

La interrupción intermitente del servicio afectó a importantes plataformas de redes sociales como Snapchat y Reddit, bancos como Lloyds y Halifax, y juegos como Roblox y Fortnite.

Amazon Web Services es un gigante estadounidense con una amplia presencia global, que se ha posicionado como la columna vertebral de internet.

Proporciona herramientas y computadoras que permiten el funcionamiento de aproximadamente un tercio de internet, ofrece espacio de almacenamiento y gestión de bases de datos, evita que las empresas tengan que mantener sus propias y costosas configuraciones y, además, conecta el tráfico a esas plataformas.

Así es como vende sus servicios: permítanos encargarnos de las necesidades informáticas de su empresa.

Pero en esta ocasión algo muy mundano salió muy mal: una interrupción común conocida como error del Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés).

Quienes trabajan en el sector tecnológico estarán desconcertados ante el hecho de que un tipo de error común haya podido causar tantos problemas.

“¡Siempre es el DNS!” es algo que escucho a menudo.

Cuando alguien accede a una aplicación o hace clic en un enlace, su dispositivo básicamente envía una solicitud para conectarse a ese servicio.

Se supone que el DNS funciona como un mapa y este lunes Amazon Web Services perdió su rumbo.

El problema es que el sistema no podía ver dónde estaban plataformas como Snapchat, Canva y HMRC para dirigir el tráfico hacia ellas.

¿Por qué tuvo un impacto tan grande?

Estos errores ocurren por diversas razones.

Generalmente se trata de un problema de mantenimiento o un fallo del servidor.

A veces se trata de un error humano, de una mala configuración de algún componente o, en casos extremos, de un ciberataque, aunque hasta el momento no hay pruebas de ello.

Amazon Web Services afirmó que el incidente ocurrió en su enorme centro de datos en el norte de Virginia, su sede más antigua y grande.

Diversos expertos han afirmado que esta falla es un ejemplo clásico de los riesgos de apostar todo a una sola carta en lo que respecta a un proveedor de servicios: la firma es un gigante y millones de empresas dependen de él.

Y tienen razón, pero el problema es que no hay muchas alternativas a la escala que ofrece la firma.

De hecho, solo hay dos contendientes principales, y ambos son gigantes estadounidenses: Azure, de Microsoft, y Cloud Platform, de Google.

Entre sus rivales más pequeños se encuentran IBM y la empresa china Alibaba.

La empresa matriz del supermercado Lidl lanzó un rival europeo llamado Stackit el año pasado, en competencia directa con Amazon.

Sin embargo, Amazon Web Services sigue siendo el actor dominante por un amplio margen.

Algunos argumentan que Reino Unido y Europa necesitan urgentemente construir su propia infraestructura y depender menos de EE.UU. para los servicios en la nube, mientras que otros opinan que es demasiado tarde.

Alguien que trabaja en el gobierno de Reino Unido me contó una vez que un diputado propuso informalmente crear una versión británica de Amazon Web Services.

“¿Pero qué sentido tiene?”, fue la respuesta.

Quizás incidentes como el de este lunes demuestren por qué no es tan sencillo.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.