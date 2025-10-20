San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este lunes 20 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este lunes 20 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se espera escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 97 grados Fahrenheit (36ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1015.9 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 07:39 h y el atardecer será a las 18:59 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 68 y los 91 grados Fahrenheit (20 y 33 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

