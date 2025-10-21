ICE deportó a un hombre de Nicaragua acusado de ser un depredador infantil: vivió 17 años en EE.UU.

Las autoridades federales de inmigración deportaron a un ciudadano nicaragüense después de una investigación encubierta relacionada con explotación infantil, según un alto funcionario del gobierno. El hombre, identificado como Nuralys José Umanzor Molina, insistió en su inocencia y negó los cargos en su contra. Sin embargo, no respondió a las acusaciones presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que alegaban que había solicitado relaciones sexuales con una menor.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha centrado sus esfuerzos en arrestar y detener a personas que residen ilegalmente en Estados Unidos, especialmente aquellas que están acusadas o condenadas por delitos graves. Sin embargo, las prácticas de la agencia han sido objeto de críticas, sobre todo bajo la administración de Donald Trump, cuando se cuestionó el alcance de las operaciones del ICE, especialmente en casos donde se detuvo a inmigrantes no violentos sin antecedentes penales.

Operativos encubiertos de ICE y la lucha contra la explotación infantil

El DHS informó que Umanzor Molina fue identificado como sospechoso durante una operación encubierta de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división de ICE que se especializa en delitos como trata de personas, explotación infantil, tráfico de narcóticos y delitos financieros. Según las autoridades, Umanzor Molina solicitó relaciones sexuales a una menor durante la investigación.

“HSI e ICE arrestaron a este depredador infantil el 24 de junio de 2025. Su historial incluye arrestos por posesión de marihuana y por no comparecer ante el tribunal”, explicó Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS. Umanzor Molina, de 39 años, trabajaba como capataz de construcción en el Aeropuerto Internacional de Miami y fue detenido en el estacionamiento de una guardería en Aventura, Florida.

Los funcionarios del DHS detallaron que Umanzor Molina ingresó a Estados Unidos en enero de 2008 con una visa de turista que expiró en julio de ese mismo año. Aunque un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en 2013, Umanzor Molina permaneció ilegalmente en el país durante varios años.

Tras su arresto en junio de 2025, ICE ejecutó la orden de deportación pendiente. La agencia confirmó que Umanzor Molina fue expulsado de Estados Unidos el 21 de agosto de 2025. McLaughlin declaró: “Gracias a los valientes hombres y mujeres de ICE y HSI, este depredador infantil fue expulsado de nuestro país”.

En su versión de los hechos, Umanzor Molina relató que fue detenido de forma violenta. “Salieron de los vehículos y me apuntaron con armas y un rifle. Me dijeron que si no salía, me bloquearían la ventana. Estaba muy tranquilo porque sabía que no había cometido ningún delito y que tenía todos mis documentos”, explicó.

Prioridades de ICE en la lucha contra delitos graves

Funcionarios del ICE y del DHS enfatizaron que continuarán llevando a cabo operativos enfocados en personas acusadas de delitos graves, como la trata de personas y la explotación infantil. Aseguraron que las prioridades de cumplimiento siguen centradas en las amenazas a la seguridad pública y en aquellos que tienen órdenes de deportación pendientes.

La detención y deportación de Umanzor Molina resalta la intensificación de los esfuerzos del ICE para abordar delitos graves en el contexto de inmigración ilegal. Sin embargo, también genera debate sobre el alcance de las operaciones de la agencia, especialmente cuando se involucran inmigrantes sin antecedentes violentos.