DHS aclara por qué agentes de ICE irrumpieron en un hogar de inmigrantes en Oregon

La semana pasada fueron difundidas imágenes de un violento operativo realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un hogar de inmigrantes en Portland, Oregon. Una madre mexicana contó que su hermano y su padrastro fueron arrestados, pero que los uniformados no iban inicialmente por ellos, sino por “Israel”, un desconocido para la familia.

“¡Policía! ¡No te muevas! ¡Manos arriba!”, esa fue la orden que los agentes gritaron dentro de la vivienda, de acuerdo con un video que Noticias Telemundo difundió a través de un reporte.

Napoleón Andrés Magaña y Arturo García Cabrera fueron detenidos y permanecen bajo custodia de ICE. Por su parte, Maricruz Magaña, quien platicó con la cadena televisiva, no fue arrestada por el hecho de tener a su bebé en brazos durante el operativo.

DHS se pronuncia ante los arrestos de ICE en un hogar de inmigrantes en Oregon

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró quién es el “Israel” que buscaban los agentes de ICE y por qué los otros dos inmigrantes fueron arrestados.

A través de un comunicado, aclaró: “Los agentes de ICE intentaron detener a este extranjero ilegal criminal durante una parada de tránsito. Él intentó evadir el arresto y chocó contra un vehículo del Servicio Postal antes de huir a pie hacia un apartamento. Tras negarse a salir, las autoridades ingresaron al apartamento”.

Seguidamente, expone: “El objetivo escapó y sigue prófugo. Otros dos extranjeros de México fueron encontrados dentro del apartamento y puestos bajo custodia de ICE en el lugar”.

De acuerdo con Telemundo, Napoleón Magaña está en proceso de asilo desde 2023, mientras que el padrastro, Arturo García Cabrera, llegó a Estados Unidos en 2022. “Ellos no han cometido ningún delito aquí, siempre se han portado bien”, comentó Maricruz Magaña.

Ricki Ruiz, representante estatal de Gresham, Oregon, declaró que la grabación muestra cómo los agentes de ICE, al no encontrar a la persona que buscan en un operativo, terminan arrestando a quienes no están involucrados.

“El señor Israel no vivía allí, pero de todos modos se llevaron a dos personas, sin importar que no tenían orden”, remarcó Ruiz.

