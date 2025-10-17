Graban violento operativo de ICE dentro de un hogar de Oregon: “¡Manos arriba!” (Video)

“¡Policía! ¡No te muevas! ¡Manos arriba!”, esa fue la orden que varios agentes de ICE gritaron dentro de un hogar de inmigrantes mexicanos en Portland, Oregon. Una joven madre tuvo la audacia de grabar en video todo lo ocurrido, evidenciando el violento operativo.

Las imágenes fueron difundidas en un reporte de Noticias Telemundo y muestra el instante en que varios uniformados ingresan armados y rompen la puerta de una habitación donde se encontraban Maricruz Magaña y su hermano.

En declaraciones al medio, la joven contó que su hermano, Napoleón Andrés Magaña, y su padrastro fueron detenidos, mientras que ella salió ilesa porque tenía a su bebé en brazos. En el video se escucha el llanto y el momento exacto en que su hermano se entrega a los oficiales, que lo sujetan violentamente.

También grabó los destrozos que provocaron los agentes dentro de la casa, como una puerta rota y adornos tirados. “Me dio mucho miedo, por la forma en que nos apuntaban pensé que nos iban a disparar”, dijo Magaña.

Los agentes entraron a la casa buscando a “Israel”

La joven madre señaló que los agentes de ICE irrumpieron en la casa buscando a un hombre llamado “Israel”, pero nadie lo conocía.

Ante la inesperada situación, los nervios llevaron a Maricruz y a su hermano a encerrarse en una de las habitaciones, pero los uniformados rompieron la puerta. Ella no fue detenida, según alega, solo porque tenía a su bebé en brazos.

De acuerdo con el reporte de Telemundo, Napoleón Magaña está en proceso de asilo desde 2023, mientras que el padrastro, Arturo García Cabrera, llegó a Estados Unidos en 2022. “Ellos no han cometido ningún delito aquí, siempre se han portado bien”, dijo la joven.

Ricki Ruiz, representante estatal de Gresham, Oregon, declaró que la grabación muestra cómo los agentes de ICE, al no encontrar a la persona que buscan en un operativo, terminan arrestando a quienes no están involucrados.

“El señor Israel no vivía allí, pero de todos modos se llevaron a dos personas, sin importar que no tenían orden”, remarcó Ruiz. Al momento de esta publicación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se había pronunciado respecto al caso.

