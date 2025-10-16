Patrulla Fronteriza detiene a estadounidense tras perseguirlo en Chicago

Las acciones migratorias en Chicago, Illinois, están revelando más tácticas de operación de agentes federales, luego de que fueron grabados persiguiendo a un joven estadounidense, lo detuvieron, aunque después lo tuvieron que dejar libre.

“Un ciudadano estadounidense en Chicago fue secuestrado por la Patrulla Fronteriza y abandonado en la calle a media milla de distancia. AUNQUE LOS ESTABAN FILMANDO. No les importa que los atrapen. No temen rendir cuentas”, publicó David Bier, director de Estudios de Inmigración en el Cato Institute.

El mensaje estuvo acompañado de un reporte de WGN9, un canal local de Chicago, que reportó primeramente el caso de Ángel.

Las imágenes muestran cómo el residente de Chicago graba a unos agentes que rondaban un vecindario en una camioneta en la calle 83. Los agentes ubican al joven, lo pasan de largo, pero luego retornan y le piden que se detenga.

“Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos”, se escucha decir a uno de los agentes.

A US citizen in Chicago was kidnapped by Border Patrol and dumped on the streets half a mile away. EVEN THOUGH HE WAS FILMING IT. They do not care about getting caught. They have no fear of accountability. pic.twitter.com/gNCxLQPwV9 — David J. Bier (@David_J_Bier) October 16, 2025

Luego cuatro agentes salen de la camioneta que no tenía identificadores oficiales. Los agentes visten de civil, como se aprecia en las imágenes tomadas por el celulsar del muchacho, quien se aleja de los oficiales.

“No corras, no corra, muchacho”, se escucha, pero Ángel no hace caso y apresura el paso.

Una vez que alcanzan a Ángel, los agentes le tiran el teléfono, pero él estaba cerca de la casa de su primo, a quien iba a visitar.

Las imágenes muestran la detención, pero Ángel fue liberado casi media milla después.

Ángel se suma a los estadounidenses cuestionados y detenidos por autoridades migratorias. Un reporte reciente de ProPublica revela que al menos 170 estadounidenses han sido detenidos en las actuales operaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no explicó el motivo por el cual Ángel fue retenido.

Debido a que la Corte Suprema autorizó a agentes migratorios cuestionar a las personas por su etnicidad o hablar español, defensores de derechos civiles y abogados sugieren a cualquier persona que viva en EE.UU. portar siempre una identificación oficial.

Sigue leyendo:

• Illinois demanda al gobierno de Trump contra despliegue de Guardia Nacional

• Gobernador de Illinois arremete en contra de Donald Trump y asegura que “sufre demencia”

• Trump envía más agentes a Chicago y Noem inspecciona allí las redadas de ICE