Cómo funciona WRAP, el dispositivo usado por ICE para deportar inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos emplea un controvertido aparato de sujeción corporal llamado WRAP para inmovilizar a inmigrantes durante detenciones y deportaciones. Esta herramienta ha generado críticas por su uso en vuelos de expulsión, incluso en casos en que los detenidos ya estaban esposados.

El WRAP —también llamado “la bolsa” o “el burrito”— fue diseñado originalmente para contener personas que representen un riesgo para sí mismas o para terceros, pero se ha convertido en un componente habitual en los procedimientos migratorios del ICE, reseña la agencia AP.

Cinco personas denunciaron haber sido sujetadas con este dispositivo en vuelos de deportación desde la administración Trump, y hay reportes de su uso en 2025 en al menos siete migrantes en varios países.

En respuesta a las críticas, el ICE defiende que el uso del WRAP obedece a protocolos establecidos y normas legales vigentes. Según Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las restricciones usadas durante vuelos de deportación son “normas estándar” aplicadas para proteger tanto a los detenidos como al personal del ICE.

Críticas y testimonios

Algunos afectados relataron que, pese a estar esposados, fueron colocados en el WRAP por solicitar comunicarse con abogados o por mostrar temor ante el proceso de deportación. Uno de los casos más documentados es el de Juan Antonio Pineda, migrante salvadoreño, quien fue atado y transportado por horas dentro del dispositivo, sin acceso a agua ni comida, siendo finalmente deportado.

El uso del WRAP despierta preocupación entre expertos. La profesora de Derecho Fatma Marouf aseguró que atar a alguien de esa manera debería considerarse un recurso extremo tras intentar otras medidas menos invasivas, pues puede causar daño psicológico significativo.

El origen del WRAP se remonta a fines de los años noventa, como una alternativa al método “hog-tie” de inmovilización en cárceles de California. Hoy lo usan más de 1.800 departamentos y centros de detención, y su fabricante ha comercializado más de 10.000 unidades. En el contexto migratorio, el ICE indica que las correas pueden aflojarse para permitir funciones básicas como comer o ir al baño.

Los defensores de los derechos humanos piden una revisión estricta de su uso, más transparencia y protocolos menos agresivos. Para muchos, el WRAP es un símbolo de las tensiones entre la seguridad estatal y la dignidad humana en el manejo de la migración.