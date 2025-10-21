Israel devuelve otros 15 cadáveres de palestinos a la Franja de Gaza

“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilitó hoy el traslado de los cadáveres palestinos a las autoridades de Gaza… Las autoridades sanitarias locales de Gaza han confirmado que el número de fallecidos recibidos hoy es de 15″, declaró la Cruz Roja en un comunicado.

El Ministerio de Salud de Gaza, parte del Gobierno de Hamás, confirmó también que Israel transfirió los cuerpos de 15 palestinos a Gaza como parte del alto al fuego mediado por EE. UU. Esta entrega coincide con la visita a Israel del vicepresidente estadounidense, JD Vance, para supervisar en alto al fuego.

El Comité Internacional de la Cruz Roja entregó los cuerpos al hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis, indicó. Con la llegada de los recién llegados, el número de cuerpos que Israel ha devuelto a Gaza asciende a 165 desde que comenzaron los intercambios a principios de este mes, según el Ministerio de Salud.

Pendientes

Según el acuerdo de alto el fuego en Gaza, Israel debía entregar los cadáveres de 15 palestinos por cada cuerpo de rehén israelí retornado a Israel por Hamás.

Israel, por su parte, confirmó que Hamás entregó el lunes el cuerpo de un decimotercer rehén, que ya fue identificado este martes. Pendiente queda la entrega de otros 15 cuerpos de rehenes israelíes.

En esta misma jornada, el jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil al Haya, reafirmó que el grupo islamista (considerado terrorista por Israel, EE. UU., la UE y otros países) y las demás facciones palestinas están “decididos a cumplir” con el acuerdo para el fin de la guerra en Gaza, así como a entregar a Israel “todos los cadáveres” de rehenes en la Franja, aunque destacó la dificultad de extraer los cuerpos.