VIDEO: Captan a agentes de la Guardia Nacional torturando a dos presuntos detenidos en Tijuana

Un video difundido en redes sociales muestra a dos presuntos elementos de la Guardia Nacional mientras golpean con una tabla a dos hombres detenidos en el municipio de Tijuana, Baja California. El incidente ha generado una fuerte polémica en plataformas digitales, con opiniones divididas sobre el uso de la fuerza y los métodos empleados.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de videovigilancia casera. En el video, de poco más de un minuto de duración, se observa a dos hombres con vestimenta similar a la de la Guardia Nacional —uniforme oscuro, gorra y chamarra negra— sometiendo a dos individuos dentro de un terreno lleno de basura y viviendas precarias hechas de madera, cartón y lona.

Uno de los uniformados ordena a un detenido colocarse de espaldas y le propina dos golpes en los glúteos con una tabla. Luego, llama al segundo hombre y le aplica el mismo castigo, aunque solo una vez. La cámara muestra a los detenidos en posición de cuclillas, aunque el ángulo impide ver con claridad. Otro ciudadano presente en el lugar se retira caminando por un barranco sin intervenir.

Después de aplicar los golpes, ambos uniformados conversan con los detenidos antes de que finalice la grabación.

El video ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde generó opiniones encontradas. Algunos usuarios justificaron el castigo y señalaron que el sitio podría tratarse de un “picadero”, término coloquial usado para referirse a lugares donde se consumen drogas. Otros condenaron el acto y expresaron su preocupación por un posible abuso de autoridad y violación a los derechos humanos.

Hasta el momento, ni la Guardia Nacional ni autoridades estatales han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. El caso ha reavivado el debate sobre los límites en el uso de la fuerza por parte de corporaciones de seguridad, así como la necesidad de establecer mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas.

