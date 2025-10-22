8 tipos de mantequilla y cómo usar cada uno





Siempre ha sido rica y deliciosa, pero ahora hay muchas más opciones en la sección de lácteos. Así que, ¿cuál deberías elegir?

Pocas combinaciones de alimentos son tan sabrosas como un poco de mantequilla salada sobre pan crujiente.

By Janet Lee

La mantequilla ha vuelto. Después de décadas de haber sido rechazada en las dietas, ahora es un ingrediente estrella en todo, desde en la pasta con mantequilla marrón hasta en el pastel de mantequilla pegajoso, y es posible que hayas notado la creciente variedad de mantequillas en el supermercado. Según la International Dairy Foods Association (Asociación Internacional de Productos Lácteos), los estadounidenses consumen un promedio de 6.5 libras al año, lo que supone un aumento del 18% en la última década.

¿Por qué este renacimiento de la mantequilla? Por un lado, la obsesión en los Estados Unidos por los alimentos sin grasa (muchos de los cuales también solían carecer de sabor) se ha visto eclipsada por un creciente apetito por los ingredientes mínimamente procesados. Por otro lado, nada da tanto sabor a la comida como la mantequilla. Cuando quieres un filete dorado a la perfección, lo untas con mantequilla. Para obtener el puré de papas más cremoso, le añades mantequilla. La salsa holandesa y los crujientes croissants no podrían existir sin ella.

¿Es saludable comer mantequilla?

Por supuesto, la mantequilla es cremosa, dado que está llena de grasa, la mayor parte de la cual es del tipo saturado que se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Las Dietary Guidelines for Americans (Guías Alimentarias para los Estadounidenses) recomiendan obtener menos del 10% de las calorías diarias de grasas saturadas (1 gramo de grasa tiene 9 calorías). Si ingieres 1,800 calorías al día, eso supone 20 gramos de grasa. Una cucharada de mantequilla, con 7 gramos de grasa saturada, contiene alrededor de un tercio de esa cantidad.

La mantequilla también tiene un alto contenido calórico, algo más de 100 calorías por cucharada. Aunque el aceite tiene más o menos la misma cantidad, algunos tipos de mantequilla pueden ser una excelente fuente de grasas saludables y compuestos que combaten el daño celular. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine, en el que se hizo un seguimiento de más de 220,000 adultos durante un periodo de hasta 33 años, reveló que las personas que consumían más mantequilla tenían un 15% más de riesgo de muerte prematura por cualquier causa, mientras que las que consumían más aceite vegetal, como el de oliva, el de canola y el de soja, tenían un 16% menos de riesgo.

Sin embargo, eso no significa que no puedas disfrutar de la mantequilla. “La mantequilla no es un alimento saludable que deberías buscar, pero tampoco es un veneno que deberías evitar”, afirma Dariush Mozaffarian, médico, cardiólogo y director del Instituto Food is Medicine de la Universidad de Tufts en Boston. Se trata de encontrar el equilibrio. Cuando tu dieta no incluye muchos alimentos ricos en grasas saturadas, como la carne roja y los productos lácteos enteros, “consumir mantequilla con moderación está bien”, afirma.

Tipos de mantequilla

Mantequilla de nata dulce

Este es el tipo de mantequilla más común. El término “dulce” la distingue de la mantequilla elaborada a partir de la nata cultivada (ver más abajo). Toda la mantequilla se elabora a partir de la nata. Los productores la retiran de la leche entera, la calientan para eliminar las bacterias y la baten hasta que se separa en mantequilla sólida y suero de leche; luego, suelen añadir conservantes. La mantequilla elaborada en EE. UU. debe tener al menos un 80% de grasa para garantizar la consistencia entre los productos. La nata dulce es conocida por su sabor suave, lo que la hace muy versátil para cocinar y hornear.

Mantequilla de estilo europeo

Este tipo de mantequilla tiene un mayor contenido de grasa, normalmente entre el 82% y el 85%, por lo que tiene un sabor más intenso y cremoso que la mayoría de las variedades de nata dulce, y podría costar casi el doble. Es ideal para untar en el pan. Se puede usar para cocinar, pero debido a su intensidad y costo, es mejor reservarla para productos horneados muy hojaldrados, como galletas, masas para tartas y hojaldres. No te dejes engañar por el nombre: algunas mantequillas de estilo europeo, como Plugrà, se fabrican en EE. UU. Las mantequillas importadas suelen indicar el país de origen. (Consulta los resultados de las pruebas de CR sobre mantequillas de nata y de estilo europeo).

Mantequilla cultivada

Cultivada significa que la nata ha sido tratada con cultivos de bacterias vivas, al igual que el yogur, lo que le da un sabor ligeramente ácido.

Mantequilla clarificada

La mantequilla clarificada se elabora calentando la mantequilla hasta que se evapora el agua y luego sacando los sólidos lácteos, por lo que es grasa de mantequilla pura. Tiene una consistencia similar al aceite y un punto de humeo más alto. Eso significa que no se quema fácilmente, lo que la hace ideal para saltear, freír huevos y dorar.

Ghee

Este es un ingrediente básico de la cocina india, es un tipo de mantequilla clarificada que se ha calentado aún más. Su suave sabor a nuez combina muy bien con los salteados y los platos aromáticos.

Alimentadas con pasto

Esta etiqueta indica que las vacas se alimentan principalmente con pasto, lo que le da a la mantequilla un toque herbal.

Mantequilla “light”

Las mantequillas light podrían contener una mezcla de mantequilla real y aceite de canola para reducir la grasa y las calorías. La mantequilla batida también tiene menos grasa y calorías dado que contiene más aire. Ninguna de las dos es adecuada para hornear, pero pueden satisfacer el antojo de un pan con mantequilla.

Criadas en pastos

Se trata de una designación ética, lo que significa que las vacas pastan libremente en los pastos en lugar de estar confinadas en interiores. Una dieta variada, que incluye pasto y cereales, puede aportar un sabor más intenso a la mantequilla elaborada con su leche.

Alternativas a la mantequilla

Si quieres reducir el consumo de mantequilla o prefieres los alimentos de origen vegetal, existen alternativas. Sin embargo, no son necesariamente mejores para la salud que la mantequilla normal y, por lo general, no pueden igualar su sabor o efecto al cocinar u hornear.

La margarina se elabora normalmente a partir de una mezcla de aceites vegetales como el de soja o el de girasol. Evita cualquier producto que contenga aceite de palma, que tiene un alto contenido en grasas saturadas, aconseja el doctor Ethan Balk, PhD, RDN, dietista registrado y profesor clínico asociado de nutrición clínica en la Universidad de Nueva York. La margarina no siempre es buena para hornear; por ejemplo, las galletas podrían no quedar crujientes.

Las pastas para untar de origen vegetal no contienen lácteos y se elaboran a partir de una combinación de aceites como el de oliva o el de aguacate. Solo asegúrate de comprobar la lista de ingredientes para ver si contienen aceites poco saludables como el de coco y el de palma.

Los aerosoles de mantequilla son bajos en calorías y grasas. Aportan un sabor rápido a las comidas a la parrilla, las verduras y las palomitas de maíz, y se pueden usar para engrasar sartenes. Sin embargo, estos aerosoles suelen contener grandes cantidades de ingredientes artificiales.

Sacar lo mejor de la mantequilla

Hay formas sencillas de conseguir toda la cremosidad y el delicioso sabor que te gusta con menos grasa, y algunos cambios inteligentes que puedes probar.

Maximiza el sabor. Usa la mantequilla como toque final. Haz esto en lugar de usar la mantequilla como grasa para cocinar, aconseja James Briscione, chef y asesor culinario de la Universidad Samford en Birmingham, Alabama. Si salteas las verduras en aceite de oliva y luego las mezclas con un poco de mantequilla, el resultado seguirá siendo sabroso.

Prueba un cambio de sabor. Calienta nata dulce o mantequilla europea a fuego lento de cinco a diez minutos para hacer mantequilla marrón con sabor a nuez; con un poco es suficiente. O prueba reducir a la mitad la cantidad de mantequilla en un plato de pescado o pasta y agregar sabor umami con miso, salsa de soja baja en sodio o levadura nutricional.

Dale sabor. Un poco de mantequilla combinada puede condimentar bien los alimentos. Para prepararla, Briscione recomienda ablandar una barra de mantequilla y luego mezclar ½ cucharada de perejil, cebollín y estragón, y la ralladura de medio limón.

Usa aceite para algunos horneados. Cuando las recetas de panecillos, brownies o panes rápidos requieran mantequilla derretida, puedes sustituirla por aceite, dice Austin Scoles, profesor de la Facultad de Innovación y Tecnología Alimentaria de la Universidad Johnson & Wales en Provincetown, Rhode Island. Usa ¾ de taza de aceite por cada taza de mantequilla. Pero no reduzcas la cantidad de mantequilla en una receta si se bate con azúcar. Ese proceso crea burbujas de aire y la textura ligera que deseas en productos horneados como pasteles y galletas.

Ideas para servir

La mantequilla dura y fría puede ser difícil de untar y tampoco sabe tan bien. Antes de servir la mantequilla, prueba estos consejos.

Elige una mantequilla blanda. Las mantequillas de estilo europeo y de vacas alimentadas con pasto tienden a ser más cremosas, gracias a su composición grasa única, dice Gina Mode, coordinadora del Centro de Investigación Láctea de la Universidad de Wisconsin en Madison.

Calienta en el microondas. Si olvidaste sacar la mantequilla del refrigerador al menos una hora antes de servirla, coloca la barra en el microondas en un recipiente apto para microondas y calienta a intervalos de 10 segundos hasta que se ablande.

Corta en trozos. Corta la mantequilla en porciones y colócalas en un plato; se ablandarán más rápido que una barra.

Ralla. Ralla mantequilla fría sobre panqueques o verduras antes de servir; se derretirá de manera uniforme.

Cómo mantener la mantequilla fresca

La mantequilla absorbe fácilmente los olores de otros alimentos, y la exposición al aire puede oxidarla y hacer que se ponga rancia más rápidamente. A continuación, te explicamos cómo mantener su sabor fresco durante más tiempo.

En el refrigerador: Pon la mantequilla en un recipiente hermético de vidrio o porcelana, dejándola en su envoltorio hasta que la necesites. La mantequilla se conservará entre uno y tres meses.

En el congelador: Las barras individuales almacenadas en su envase original y envueltas en papel de aluminio (para evitar quemaduras por congelación) pueden durar hasta un año.

En la encimera: Una mantequera es un recipiente de dos piezas. Se coloca la mantequilla ablandada en la tapa y luego se invierte sobre una base llena de un poquito de agua. El agua crea un sello que evita que la mantequilla se eche a perder durante varias semanas, al tiempo que mantiene su suavidad y facilidad para untar. Echa un vistazo a las mejores mantequeras de las pruebas de CR.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de noviembre/diciembre de 2025 de la revista Consumer Reports.

