Acusan a joven de Pennsylvania de matar a un hombre al que encontró teniendo relaciones con su madre

Un hombre de Pennsylvania enfrenta graves cargos penales tras presuntamente disparar mortalmente a un hombre que mantenía relaciones sexuales con su madre en una camioneta frente a su domicilio.

El sábado 18 de octubre, Dylan Lang, de 24 años, fue arrestado y acusado en relación con la muerte a tiros de Robert Edward Hagen, Jr., de 55 años, según un comunicado de la Policía Estatal de Pensilvania, que lidera la investigación.

Lang está acusado de un cargo de homicidio doloso, un cargo de agresión con agravantes (delito grave de segundo grado) y un cargo de poner en peligro a otra persona de forma imprudente (delito menor de segundo grado), según los registros judiciales en línea.

Permanece detenido en la Prisión del Condado de Cambria sin derecho a fianza.

El incidente mortal ocurrió alrededor de las 3:45 a. m. del 18 de octubre, cuando la policía respondió a una llamada sobre un tiroteo en una residencia en Heritage Lane, en el municipio de Jackson, y encontró a un hombre muerto dentro de una camioneta en el patio delantero, según una declaración jurada obtenida por People.

El hombre tenía los pantalones por los tobillos y la puerta del conductor estaba abierta, según la declaración jurada. La ventana trasera del conductor estaba destrozada.

Según la declaración jurada, Hagen, la madre y la hermana de Lang supuestamente habían estado bebiendo antes de regresar a casa.

La hermana de Lang entró en la casa, pero su madre se quedó en la camioneta con Hagen, donde tuvieron relaciones sexuales.

La declaración jurada alega que Lang se enfureció al ver a su madre y a Hagen teniendo relaciones sexuales en la camioneta de Hagen.

La madre de Lang, Angela Langham, declaró que Lang se acercó a la camioneta y los confrontó con una linterna brillante conectada a una pistola, mientras Lang le gritaba a Hagen que se bajara de encima, según la declaración jurada.

Hagen obedeció y regresó al asiento del conductor. Lang supuestamente intentó introducir la boquilla de la pistola por la ventanilla del conductor, pero no lo logró porque la ventanilla no estaba lo suficientemente baja.

Mientras Langham le suplicaba a su hijo que se detuviera, este supuestamente rompió la ventanilla trasera del conductor y disparó su pistola de 9 mm dos veces contra el respaldo del asiento de Hagen, impactándolo en la parte superior del torso. Hagen intentó sacar la camioneta de la entrada marcha atrás, pero al caer inconsciente, la camioneta rodó hacia el jardín delantero.

Cuando la mujer le pidió a su hijo que llamara al 911, este supuestamente preguntó: “¿Por qué?”. A lo que ella respondió: “¡Le disparaste!”.

Lang llamó al 911 y dijo: “Acabo de dispararle a alguien en mi entrada”. Cuando le preguntaron qué había pasado, Lang supuestamente respondió: “Estaba aquí afuera, co#$% a mi madre, en mi propia entrada”.

Lang tiene previsto comparecer ante el tribunal para una audiencia preliminar el 27 de octubre.

