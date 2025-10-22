Buscan a estudiante universitaria desaparecida desde hace casi una semana en Vermont

Las autoridades del estado de Vermont mantienen una búsqueda activa para localizar a Lia Smith, una estudiante de 21 años del Middlebury College que no ha sido vista desde hace casi una semana.

Smith, originaria de California y estudiante de último año en la institución, fue reportada como desaparecida el domingo, informó el Departamento de Policía de Middlebury. La última vez que fue vista fue el viernes alrededor de las 9 p. m. en uno de los edificios del campus universitario.

La policía utiliza drones y amplía las áreas de búsqueda

El Departamento de Policía de Middlebury indicó que la búsqueda incluye el uso de drones para explorar zonas del campus y sus alrededores.

“Los investigadores están trabajando para identificar áreas de búsqueda potenciales adicionales”, precisó el comunicado oficial emitido el lunes.

La Seguridad Pública del Middlebury College también participa en las labores junto con la policía local. Las autoridades mantienen contacto permanente con familiares y amigos de la joven para reconstruir sus últimos movimientos.

“Haremos todo lo posible por encontrarla”

En una carta dirigida a la comunidad estudiantil, el Middlebury College expresó su profunda preocupación por la desaparición de Smith.

“Haremos todo lo posible para encontrar a Lia. Es un miembro muy querido de nuestra familia de Middlebury y no hay nada más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y de toda nuestra comunidad”, señalaron las autoridades universitarias.

La institución informó que ha activado servicios de apoyo psicológico y consejería para los estudiantes afectados por la noticia.

Descripción y llamado a la colaboración ciudadana

Según la descripción policial, Lia Smith mide aproximadamente 1,80 metros, pesa unos 72 kilos, y tiene cabello castaño y ojos azules.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse con el Departamento de Policía de Middlebury al 802-388-3191.

