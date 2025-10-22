Capturan en Cuba a importante proveedor de fentanilo que se fugó de prisión domiciliaria en México

Zhi Dong Zhang, conocido en el mundo criminal como Brother Wang, acusado de liderar una red transnacional dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, fue arrestado en Cuba, según indicaron fuentes al diario El País.

Sin embargo, este no fue su primer arresto en el año, pues en octubre de 2024 fue capturado en la Ciudad de México, tras ser un objetivo prioritario de la DEA.

Pero lo que parecía ser un proceso hacia su extradición se complicó cuando, en julio, logró escapar mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, una medida que desató una serie de controversias en México.

Zhang, nacido en Pekín en 1987, es señalado de liderar desde al menos 2016 una organización criminal con conexiones tanto con el Cártel de Sinaloa como con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A través de sus operaciones en ciudades como Los Ángeles y Atlanta, Zhang expandió su red de tráfico de drogas hacia América Latina, Europa y Asia. La fuga de Brother Wang sorprendió a las autoridades, pues a pesar de estar bajo custodia de la Guardia Nacional, logró escapar de su prisión domiciliaria a través de un agujero en la pared de la residencia donde se encontraba.

#ÚltimaHora | Fuentes federales confirman que Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, presunto capo del fentanilo, fue detenido en Cuba; se fugó de un arresto domiciliario en la Ciudad de México en julio pasado. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/qYyZ4ZkjgP — N+ FORO (@nmasforo) October 22, 2025

Apenas seis días antes de escapar, un tribunal federal en Georgia había emitido nuevos cargos contra el narcotraficante chino, acusándolo de lavar al menos 20 millones de dólares entre 2020 y 2021 a través de una red de empresas fantasma y más de 170 cuentas bancarias en entidades financieras como Bank of America, JP Morgan y Wells Fargo. Las investigaciones apuntan a que Zhang y su red lavaban el dinero obtenido del tráfico de fentanilo y cocaína a través de transacciones menores a 100,000 dólares para evadir las alertas automáticas de los bancos.

La Fuga Internacional de Brother Wang

Tras su escape, las autoridades mexicanas confirmaron que Zhi Dong Zhang llegó a Cuba utilizando un pasaporte falso, después de que fuera rechazado en Rusia por la misma razón. México, que se encuentra a la espera de la conclusión del interrogatorio por parte de las autoridades cubanas, busca que el narcotraficante sea extraditado a Estados Unidos lo antes posible, conforme a los acuerdos bilaterales de seguridad entre ambos países.

Fuentes oficiales han confirmado a El País que la extradición podría realizarse de forma inmediata una vez concluido el proceso de interrogatorio.

La fuga de Zhang ha puesto en entredicho la eficacia del sistema judicial y de seguridad en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente la decisión del juez que le otorgó prisión domiciliaria, alegando que fue una medida sin justificación.

La Red Criminal de Zhi Dong Zhang

La DEA ha trabajado durante años para desmantelar la red liderada por Zhang. Según investigaciones recientes, la estructura criminal se dividía en dos células: una mexicana, encargada de recolectar los ingresos provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos, y otra china, responsable de blanquear esos fondos a través de empresas fachada y cuentas bancarias en diversas partes del mundo.

La red operaba principalmente en Estados Unidos, con centros de operaciones en Georgia, California, Illinois y Nueva York, pero su influencia se extendía a países como México, China y varios países europeos.

El operativo de la DEA también incluyó intervenciones telefónicas y seguimientos a casas de seguridad donde se resguardaba la droga. Según los informes, Zhang utilizaba palabras clave como “coffee” para referirse al fentanilo y “food” para la cocaína. Las autoridades estiman que la red traficó más de 1,000 kilos de cocaína y cerca de 2,000 kilos de fentanilo hacia Estados Unidos.

