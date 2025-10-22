Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 22 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 22 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.44 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.04 y 18.04 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 18.44 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.16 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar gira su tendencia regular y cotizó este día en rojo. Luego de mantener ayer sin cambios, hoy cotizó a 500.63 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 63.66 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.44 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.16 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 500.63 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.66 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te aconsejamos contrastar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.