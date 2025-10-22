Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de octubre de 2025

PISCIS

Si tienes pareja, ya vayan pensando hacia dónde se dirige esa relación, porque unos días andan bien melosos y otros ni se pueden ver ni en pintura. No hagan dramas por tonterías, hablen las cosas antes de que se les vaya la paz por el caño. Viene un dinerito extra que te caerá de perlas, pero no lo tires en fregaderas; invierte en ti, en tu casa o en algo que te deje más que un gusto momentáneo. Se asoman amores nuevos, tentaciones frescas y la posibilidad de un viaje donde podrías sentirte más vivo que nunca —nomás no pierdas la cartera ni la vergüenza.

Podrías tener celitos con amistades, cancelaciones de planes de último minuto y la llegada de dinero a finales de mes. Viejas amistades regresan arrepentidas, con la cola entre las patas, a pedir disculpas. Tú decides si les abres la puerta o les avientas el tapete del baño. Cuídate del estómago y de las caídas, porque los tropiezos —tanto físicos como emocionales— estarán al dos por uno. No te limites por nadie, ni por amores que no te aportan. Es momento de quererte y de hacer lo que te dé la gana sin dar explicaciones. En próximos días te enterarás de una noticia sobre una amistad que te dejará con la boca abierta. Cuida tu entorno familiar, mide tus palabras y no te tomes todo tan personal. Recuerda: quien se mete en lo que no le importa, acaba cargando culpas ajenas.

ACUARIO

Vas a reencontrarte con alguien que tenías años sin ver, y te va a dar un gusto que ni te cuento. Aprovecha esos momentos, porque la vida se va volando. Cambios importantes se aproximan en tu familia, hasta un matrimonio podría salir de sorpresa y dejarte boquiabierto. Estás en una etapa donde el pasado te jala de las patas, y por ratos quisieras volver a lo que ya fue. ¡No, corazón! Lo que se fue, se fue; enfócate en lo que viene y deja de revolcarte en lo que ya apestó.

Empieza a ahorrar para ese negocio o meta que traes en mente, no vivas al día porque luego andas pidiendo fiado y con cara de gatito. Deja de pensar tanto antes de dormir, no te des látigo por lo que aún no pasa; la ansiedad solo te roba energía y arruga la frente. Se vienen mejoras económicas y reencuentros con personas que antes te dieron la espalda; verás cómo el karma hace su trabajo y tú, mientras tanto, te tomas tu cafecito viendo el espectáculo. Aprende a decir que no, sin culpa ni explicación, y date cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz. Confía en ti, en tu instinto, y manda a volar los chismes. Quien hable de ti, es porque no tiene nada interesante en su vida.

CAPRICORNIO

Prepárate, porque vienen días de revolcón sentimental (del bueno y del malo), pero todos te van a servir para crecer. Si tienes pareja, pon atención: tu amorcito guarda algo que no se atreve a decirte por miedo a que le pongas cara de “ya sabía”. Mejor háblenlo y eviten dramas telenoveleros. Uno de tus grandes sueños está por cumplirse, así que no pierdas la fe ni te rindas antes del último round. La constancia será tu varita mágica, mi vida.

Un cambio que llevas esperando desde hace tiempo se materializa por fin. Te traerá estabilidad, alegría y hasta podría abrirte las puertas a una persona que te moverá el tapete y el alma. Pero cuidado con caer otra vez en lo mismo: si ya lo superaste, no vayas a escarbar donde ya no hay flores. No te presiones si tu relación no va al ritmo que esperas; cada quien tiene su paso, y apurar lo que debe fluir puede echarlo todo a perder. Mantén la calma y no te dejes tentar por amores de una noche, que lo único que dejan es cama deshecha y conciencia sucia.

En la familia podrías tener problemas por chismes que andan rondando; no caigas en provocaciones. Que ladren, eso significa que vas avanzando. Y recuerda: no todo el que sonríe contigo es tu amigo. A veces el enemigo viene disfrazado de comadre con pastel.

SAGITARIO

Deja de andar queriendo arreglar la vida de medio mundo, porque bastante tienes con la tuya, criatura del Señor. En estos días podrías meterte en chismes o discusiones familiares que no te corresponden; guarda silencio, sonríe y que el tiempo acomode a cada quien en su lugar. No te metas en broncas porque el horno no está para bollos y podrías salir raspado. Mejor enfócate en tu salud, que la has tenido bien descuidada; dale descanso a tu cuerpecito, come bien y deja el drama.

Si tienes pareja, una noticia los va a unir más que nunca y reavivará la llama. Pero si no la tienes, no desesperes, que el amor anda cerquita rondando, nomás deja de espantarlo con tus dudas. Cuida tus riñones y tus emociones, no te llenes de negatividad porque tu signo atrae justo lo que piensa. Si te la pasas diciendo que todo está mal, pues peor te irá, así que cambia el chip y ponte optimista.

Amor con amor se paga, pero también el desamor se regresa con intereses. Si algo no te gusta, díselo a tu pareja y no lo andes ventilando con todo el barrio. Recuerda, mi cielo: el que mucho opina de los demás, suele tener la cola más larga que esconder. Anda con fe, que lo mejor apenas viene y los envidiosos se van a quedar mirando cómo floreces.

ESCORPIÓN

No le tengas miedo a lo que viene, mi ciela, que esta semanita trae movidas fuertes, pero también revelaciones que te van a abrir los ojos hasta de más. Puede que andes medio sacado de onda por ciertos acontecimientos, pero ni te apaniques: recuerda que lo que es tuyo, ni aunque se esconda bajo siete piedras. La vida es muy corta pa’ que te afecte lo que la gente haga o diga; tú enfócate en lo tuyo y deja que a los demás se los cargue su propio karma.

Necesitas dormir más, no andes de búho toda la noche viendo el celular o stalkeando a quien ni te pela, porque la desvelada se nota en las ojeras y en las arrugas, y luego andas llorando frente al espejo. La felicidad está tocando tu puerta, pero si no te pones trucha, se te va a ir con otro. Un amor del pasado podría reaparecer con promesas de cambio, pero aguas, que lo que huele a quemado no se debe volver a calentar.

Tu corazón anda medio confundido: cuando te dan amor te haces el difícil, y cuando te lo quitan, ahí andas rogando. Ponte en orden, mi vida, porque el amor no es juego de canicas. Date la oportunidad de avanzar, deja que la vida fluya y confía en el destino. Te llega dinerito extra y oportunidades de compra o inversión, pero no te emociones de más, no vayas a terminar con la cuenta en ceros. Aprende a disfrutar sin derrochar, y sobre todo, sin depender de nadie para ser feliz.

LIBRA

No te me dejes manipular por gente metiche que no tiene ni vida propia, pero sí mucha lengua para opinar de la tuya. En estos días el universo te va a sorprender con la llegada de una persona del pasado que regresa arrepentida y con la cola entre las patas. Si te pide perdón, escucha, pero no olvides, porque una cosa es ser noble y otra muy distinta ser taruga.

Hay movimiento familiar, chismes que podrían destapar envidias o malos entendidos, así que antes de reaccionar, analiza bien de dónde viene el veneno. Si tienes pareja, entiende que ni él ni ella está para limitar tus sueños ni tu brillo; si lo intenta, es porque le da miedo tu luz. Nadie que te ame de verdad te pone freno, al contrario, te impulsa.

Un cambio de imagen te haría sentir más viva que nunca, así que si te da por cortarte el cabello, cambiar de look o hacerte esa cirugía que traes en mente, ¡hazlo! La seguridad no se compra, se construye. Eso sí, no permitas que tu corazón tierno te haga cometer el mismo error: confiar demasiado en quien solo quiere sacar ventaja. Ya no dejes que te vean la cara, mi reina. Recuerda que hay gente que solo se acerca cuando le conviene, y luego se esfuma. Aprende a distinguir cariño de conveniencia y verás cómo cambia tu paz.

VIRGO

De veras que te encanta complicarte la existencia. En casa podrían surgir discusiones por cosas viejas, y tú, en vez de calmarte, le echas leña al fuego. Respira hondo, cuenta hasta diez y guarda silencio, porque a veces la razón no vale una pelea. Una amistad te va a contar un chisme bien grueso: que le pusieron los cuernos, y tú vas a quedar con la boca abierta. Ni te metas ni opines, nomás escucha y aprende.

Es momento de definir hacia dónde vas y dejar de hacerte películas mentales. Tu soledad te ha hecho pensar tonteras, y cuando llega alguien nuevo a tu vida, sales corriendo del miedo. Ya madura, mija, que el amor no muerde. Si esa persona no avanza contigo, suéltala, que lo que no crece estorba. Viene una etapa de calma, de estabilidad y de entender que la vida se disfruta más cuando dejas de cargar con culpas ajenas.

Te van a leer el precio y no te va a gustar, pero en vez de hacer coraje, aprende. No todo lo que te dicen es para atacarte, a veces es espejo. Suelta el pasado, deja de estar reprochando lo que no funcionó y enfócate en lo que sí puedes mejorar. Se avecina una madurez emocional que te hará decir “hasta aquí” a quien no te suma. A finales del mes vas a estar más fuerte que nunca y con la decisión firme de mandar a la tiznada a quien te roba la paz.

LEO

Tú naciste para brillar, no para dar explicaciones. Date el lujo de disfrutar la vida como te venga en gana, sin sentirte culpable ni andar pidiendo permiso. Enfrenta lo que venga con tu melena en alto y sin miedo. Quien se queda a tu lado, es porque quiere; quien no, que se largue y cierre la puerta por fuera.

No pierdas el tiempo esperando a quien no mueve ni un dedo por ti. El tren del amor pasa una sola vez, y si lo dejas ir por estar esperando mensajes que nunca llegan, luego ni te quejes. Sé humilde, pero no dejada; porque cuando te crees el centro del universo, terminas cayendo mal, y cuando te haces la víctima, pierdes poder. Encuentra tu equilibrio y no te olvides de quién eres.

Tu terquedad es legendaria, mi amor. Siempre quieres tener la razón aunque no la tengas, y eso cansa. Aprende a ceder tantito, que no todo es guerra. Te enterarás de una ruptura amorosa cercana y vas a querer meterte de consejera, pero cuidado, no todo el mundo agradece tus consejos. En lo sentimental vienen giros fuertes: se te cae la venda de los ojos y por fin verás quién vale la pena y quién solo te usaba.

Es tiempo de madurar sin perder la chispa, de dejar atrás a los falsos y rodearte de quienes te celebran, no de quienes te toleran. Y recuerda, mi vida: no todo lo que brilla es oro, pero si tú lo tocas, hasta el cobre reluce.

CÁNCER

Ten mucho cuidado con la forma en que te relacionas con nuevas personas, porque no todo lo que sonríe es amigo ni toda sonrisa es sincera. Podrías cometer un error del que luego te arrepientas y digas “¿pa’ qué fregados abrí la boca?”. Se viene un dinerito extra que te va a sacar de un apuro, y una cita o encuentro con alguien nuevo que te pondrá las mariposas a mil por hora. Eso sí, no te me ilusiones tan rápido, primero mide el agua a los tamales.

Es momento de cambiar hábitos y costumbres que sabes que no te llevan a ningún lado. Deja de repetir lo mismo y de esperar resultados distintos. Se avecina un cambio de residencia o un movimiento fuerte en tu vida que te traerá muchas bendiciones. Nuevos resultados requieren nuevas actitudes, así que ponte las pilas, que la suerte anda de tu lado si te mueves.

Te vienen días de reflexión, de darte cuenta que la vida no es tan complicada, tú eres quien la enreda. Aprenderás a reírte más, a soltar lo que pesa y a disfrutar lo que hay. Pero eso sí: cuidado con los chismes del barrio, porque las vecinas andarán más filosas que nunca; hasta lo que no comen les hace daño. No hagas caso ni te enganches. Si te sientes algo bajoneado, recuerda que eres más fuerte de lo que aparentas. Cáncer, el drama no te paga renta, así que échalo pa’ fuera y vuelve a brillar como sabes hacerlo.

GÉMINIS

Podrías emprender un viaje o una escapada con amistades o familia que te caerá de maravilla para despejar la cabeza y acomodar tus pensamientos. En el amor hay giros interesantes: si ya tienes pareja, es momento de trabajar en esos defectos que ambos han prometido cambiar mil veces. Si no lo hacen, luego no anden llorando.

Tienes que ponerte las pilas con tu propia vida y dejar de andar resolviendo la de los demás. Eres buen consejero, pero a veces se te olvida aplicarte tus propios consejos. Podría cancelarse una salida importante y te quedarás como novia de pueblo: vestida y alborotada, pero eso te servirá para darte cuenta de quién sí te cumple y quién solo te da largas.

Se abren oportunidades con personas de poder o contactos importantes que pueden ayudarte a crecer profesionalmente. Aprende de ellos, observa y no repitas errores. No finjas amor ni cariño por quien ya ni te pela; deja de insistir donde no hay interés. Si esa persona solo te da celos, peleas y silencios, corta por lo sano y da vuelta a la página. Cuida tu autoestima, no necesitas rogar para ser amado.

Tu sexto sentido te pondrá bien alerta en estos días; hazle caso a esa corazonada, porque te puede evitar un problema o traición. No confíes ciegamente, ni en familia, ni en amigos. A veces el lobo se disfraza de oveja, y tú con tu nobleza terminas dándole de comer.

TAURO

Aprende a darlo todo cuando de verdad valga la pena. Si algo has querido y lo deseas con todo el corazón, échale ganas y no te me rajes a medio camino. La vida te pondrá en una situación que te hará reaccionar y entender que los milagros no llegan si no te mueves. Traes el talento y la fuerza, pero a veces te gana la flojera o el miedo. ¡Despabílate, criatura, que el tiempo no espera!

Viene la planeación de un viaje o la posibilidad de arrancar un negocio o proyecto personal que puede darte estabilidad si le metes disciplina. Una llamada inesperada te alegrará el día y te recordará que hay personas que todavía piensan en ti con cariño sincero.

Deja de preocuparte por la vida de los demás y ocúpate de la tuya, que bastante trabajo tienes con domar tu carácter. Hay un chorro de razones para ser feliz, pero las dejas ir por andar cargando problemas ajenos. Ya confía en ti, en tu capacidad y en todo lo que eres capaz de construir. Los obstáculos son pruebas, no castigos.

No permitas que tu desconfianza te sabotee los sueños. Si tienes una idea o negocio en mente, hazlo. No lo pienses tanto porque podrías perder oportunidades. Cuida tus finanzas, que últimamente traes la cartera más flaca que la paciencia de una suegra. Aprende a ahorrar y a invertir, porque el dinero que no se cuida se esfuma.

ARIES

Ya basta de descuidarte por andar atendiendo los dramas de los demás. Aries, ponte primero en la lista, que tu cuerpo y tu alma te lo van a agradecer. Ejercítate, consiéntete y quiérete más, porque el amor propio es la base de todo lo demás. Si tienes pareja, no dejes que la rutina apague la llama; renueva el deseo y sorpréndelo, que un detalle a tiempo vale más que mil promesas.

Pero aguas, mi amor, que si juegas con fuego te vas a quemar. Enamórate, pero no pierdas la cabeza ni la dignidad. No dejes que nadie te haga sentir menos. Recuerda quién eres y lo que vales, que si te comparas, pierdes brillo. Te enterarás de una gran verdad sobre una persona que te hará decir “yo lo sabía”, y aunque dolerá, será liberador.

Tu ex podría buscarte y venir con el cuento de “he cambiado”, pero no te dejes engatusar. Esa historia ya la viste y el final no cambia. Atiende tus asuntos personales, enfócate en ti y deja de postergar tus metas. Si de verdad te lo propones, puedes tener el cuerpo, la vida y la estabilidad que siempre soñaste, pero sin disciplina no hay milagros.

Cuidado con amores a distancia o personas que solo juegan con tus emociones; recuerda que quien de verdad te quiere, te busca, no te deja esperando el mensaje. También cuida tu carácter, que podrías explotar de más y soltar verdades que después te pesen. A veces es mejor callar que tener la razón gritando. Sé tú, pero con elegancia y tantita estrategia, que no todo se gana a gritos.