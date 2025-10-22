Mike Trout declara en juicio por muerte del ex-compañero Tyler Skaggs

Mike Trout declaró este martes en el juicio por la muerte de Tyler Skaggs, ex-jugador de los Angels que falleció debido a una sobredosis de drogas en 2019.

Trout declaró que quería a Skaggs como a un hermano y que nunca vio señales de consumo de drogas antes de morir.

El jugador estrella de los Angels de Los Ángeles declaró en un juicio civil en el sur de California para determinar si el equipo de MLB debería ser considerado responsable de que su director de comunicaciones, Eric Kay, le diera a Skaggs una pastilla mezclada con fentanilo que provocó su muerte.

Mike Trout relató sobre cómo era su amistad con el ex-lanzador y cómo compartieron ambos siendo novatos de la franquicia de Los Ángeles en un campamento en Iowa. Ambos fueron reclutados siendo jóvenes en 2009.

Los Angeles Angels outfielder Mike Trout testified Tuesday that he loved his teammate Tyler Skaggs like a brother and never saw signs of drug use before he died of an overdose on a team trip to Texas in 2019. https://t.co/6wztUt3E3q pic.twitter.com/e2NYFoOUJx — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 21, 2025

Skaggs era “muy divertido, extrovertido, era una persona muy agradable” y llevaba consigo un equipo de música como DJ del equipo, dijo Trout.

El toletero MVP detalló que desconocía si Skaggs estaba consumiendo algún tipo de sustancia.

Familia de Tyler Skaggs demandó a Angels

El juicio llega seis años después de que encontraron a Skaggs muerto en su habitación de hotel a los 27 años de edad.

Los Angels estaban previstos a abrir una serie de cuatro juegos contra los Rangers de Texas. Un informe forense indica que Skaggs se ahogó con su vómito y que se encontró una mezcla tóxica de alcohol, fentanilo y oxicodona en su organismo.

Eric Kay fue condenado luego de revelarse que le dio una píldora de oxicodona falsificada mezclada con fentanilo y sentenciado a 22 años de prisión federal.

La familia reclama $118 millones de dólares por el lucro cesante de Skaggs, una indemnización por dolor y sufrimiento y daños punitivos contra el equipo.

Además de Trout, otros jugadores, como el ex-lanzador de los Angels, Wade Miley, quien actualmente juega para los Cincinnati Reds, también podrían testificar en lo que se espera sea un juicio de una semana de duración en Santa Ana, California.

