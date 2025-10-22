Pronóstico del clima en Dallas, Texas para este miércoles 22 de octubre

Durante la noche, la temperatura será de 61 grados Fahrenheit (16ºC), con una probabilidad de precipitación del 60%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:37 h y se marchará a las 18:46 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 86 grados Fahrenheit (18 y 30 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 10% por la mañana, 55% por la tarde y 10% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

