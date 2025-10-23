Ana Gabriel envía palabras de aliento a inmigrantes latinos en EE.UU.: “No pierdan la fe”

De cara a la exitosa presentación que brindó en Nueva York, la cantante Ana Gabriel protagonizó un emotivo momento en entrevista en el que envió un mensaje a aquellos inmigrantes hispanos que residen en Estados Unidos y que han sido víctimas del clima político que se vive en la actualidad.

En una sentida charla con la revista People en Español, la intérprete de temas como “Simplemente amigos” y “Quién como tú” habló sobre el privilegio que es para ella mantener una exitosa trayectoria que se ha visto apoyada por el público durante varias décadas.

“Mi trabajo diario, mi dedicación de 50 años para ser eco de tantas emociones humanas. Mi propósito diario de no olvidarme de dónde vengo y de un público que me ha dado tanto amor, que ha sido la fuerza motora de todo lo que hago“, declaró al portal.

Al ser cuestionada sobre lo que considera el secreto para mantenerse vigente ante la audiencia, indicó: “Mis letras conectan con el amor, el desamor, los sueños, los anhelos, que son sentimientos que todos experimentamos y eso no pasa de moda“.

Asimismo, Ana Gabriel se pronunció sobre los riesgos y problemáticas que azotan a la comunidad hispana en EE.UU. como resultado de las redadas migratorias que se han dado en varias ciudades del país.

En su mensaje, destacó: “Todos los latinoamericanos son mis compatriotas. Somos una comunidad unida no solo por el idioma sino también por nuestros principios, nuestras raíces de gente trabajadora y luchadora para darle un futuro mejor a nuestras familias“.

Por esta razón, los exhortó a no dejarse intimidar ni perder la esperanza: “Que no pierdan jamás la fe sin importar el momento que estén atravesando (…) Esa fe traerá un futuro lleno de esperanzas y cosas lindas. Dios jamás abandona a sus hijos“, aseguró.

Seguir leyendo:

• Ana Gabriel revela la verdad sobre ‘Simplemente amigos’ y Verónica Castro

• Ana Gabriel reveló que se había casado y mostró su anillo: ¿con quién se casó?

• Ana Gabriel está lista para retomar su gira tras recuperarse de una neumonía