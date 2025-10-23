Inmigrante trabajó como mesero en Friendly’s y ahora es dueño de la cadena de restaurantes: su historia

Si estás trabajando como mesero en Estados Unidos y tu salario es regular, no te desanimes, porque podría ser el origen de tu futura posición como empresario. La historia de Amol Kohli, un inmigrante de origen indio, puede servirte de inspiración.

Todo comenzó en 2003, cuando tenía apenas 15 años y buscaba ganar algo de dinero mientras terminaba sus estudios de secundaria en Filadelfia. Su primer empleo fue como mesero en una sucursal de Friendly’s, donde ganaba $5 por hora.

Dos décadas después, Kohli se convirtió en el dueño de toda la cadena de restaurantes.

En una charla con CNBC, el empresario de 37 años expresa que su camino hacia el éxito no fue fácil, pero que la experiencia adquirida en sus primeros años laborales fue clave para construir su propio imperio.

El camino de Amol Kohli para convertirse en el dueño de Friendly’s

Mientras estudiaba finanzas y marketing en la Universidad de Drexel, Kohli decidió trabajar en Friendly’s durante los fines de semana y las vacaciones de verano. Además de pagar sus estudios, la experiencia laboral lo acercó al funcionamiento interno de la empresa y despertó su interés por el mundo de los negocios.

“Empecé a apoyar a un par de franquiciados y a aprender qué pasa después de que el dinero llega a la caja”, explicó, Kohli, destacando que adquirió conocimientos en “seguros, nóminas, costos de comida y muchas otras cosas”.

Cuando se graduó en 2011, el inmigrate ya lo tenía claro: quería continuar en los negocios y decidió apostar por un nuevo rumbo profesional, aceptando el puesto como gerente regional en Friendly’s. En ese momento, ya tenía 8 trabajando en la cadena.

Poco después, se enteró de que una de las franquicias estaba a punto de cerrar y vio en ello una oportunidad. Con una inversión de $250,000, según cuenta, adquirió la licencia y se encargó personalmente de la contratación y el equipamiento del local. “Así empezó mi carrera”, dijo.

De franquiciado a propietario de la marca

Con el paso de los años, Kohli amplió su participación dentro de la cadena hasta llegar a poseer 31 franquicias en distintos puntos de Estados Unidos.

En 2020, la pandemia golpeó con fuerza al sector gastronómico y Friendly’s estuvo al borde de la quiebra. La compañía fue adquirida por Brix Holdings por menos $2 millones.

Pero cuatro años más tarde, el esfuerzo de Kohli dio un giro definitivo: en mayo de 2024 fundó su propio grupo de inversión, Legacy Brands International, con el que concretó la compra de Friendly’s, junto a otras seis cadenas de restaurantes. El hombre no solo lo hacía por negocios, sino por amor a la empresa que lo vio surgir.

Según afirmó en la entrevista, la adquisición fue posible por una “combinación de muchas estrellas alineadas, el apoyo de las personas adecuadas, fe y mucha buena voluntad, todo ello materializado en un solo momento”.

Actualmente, Amol Kohli planea modernizar la marca, incorporando tecnología para optimizar el servicio, atraer nuevos franquiciados y mantener la esencia familiar que caracteriza a la cadena desde su fundación, en 1935.