Joven venezolana en Orlando abrió su propia panadería con sabores de su país: conoce la historia

Pan piñita (dulce), con guayaba o relleno de queso con tocineta. Estos son algunos de los típicos panes que Paola Guevara vende en su propia casa. Esta inmigrante, de origen venezolano, decidió emprender con una panadería artesanal y demostrar que el “sueño americano” guarda muchas facetas.

En medio del bullicio de Orlando, donde reside la joven de 25 años, halló una manera de transformar la nostalgia en inspiración: abrió “La Isabelica”, una panadería que también se ha convertido en punto de encuentro para la comunidad venezolana y un descubrimiento gastronómico.

La historia de Paola Guevara, una emprendedora que conquista Orlando con sus panes

Todo comenzó con una receta familiar y una costumbre que repetía cada diciembre. “Nació luego de un diciembre donde, como todos los años, hacía pan de jamón para mi familia. Al ver que realmente me gustaba y disfrutaba lo que hacía, decidí empezar a hacer otros tipos horneados”, contó en una entrevista concedida al portal La Patilla.

El pan de jamón, relleno también con aceitunas verdes y pasitas, es una receta típica de Venezuela que generalmente se disfruta durante la Navidad. El pan acompaña las tradicionales hallacas, ensalada de pollo y, en algunos casos, pasticho y hasta pernil.

Pero lo que empezó como un pasatiempo navideño, pronto se transformó en una vocación. Paola Guevara convirtió su hogar en una panadería casera donde cada pan refleja una historia de esfuerzo y cariño.

La panadera venezolana vende más de 300 bollos por semana

‘La Isabelica’ no es un nombre improvisado, sino que tiene un significado especial. “Nació en honor a la urbanización que me vio nacer, de donde vengo y que hoy llevo muy presente en mí con todo el amor y orgullo que siento de pertenecer allí”, explicó.

Paola Guevara nació en Valencia, capital del estado venezolano de Carabobo. Allí es donde se ubica la urbanización La Isabelica, fundada en 1965 y conocida como la “Ciudad Obrera”.

Esa conexión con sus raíces se nota en cada detalle de su emprendimiento. Desde los aromas que llenan su cocina hasta el sabor de sus productos, todo evoca la esencia de la panadería venezolana. “Mi día comienza a las 3:30 am para hacer la producción de los panes que voy a vender, ya que todos mis productos son frescos”, contó.

Pero esas madrugadas de harina y hornos encendidos, Paola no está sola. Su madre la acompaña en la producción y juntas elaboran más de 300 bollos por semana. El famoso pan con tocineta es uno de los preferidos de su clientela: “Es algo impresionante cómo se venden”.

La venezolana visualiza expandir su negocio en todo Estados Unidos

Durante el proceso para que sus productos adquirieran fama en Orlando, Paola tuvo que enfrentar la competencia, los permisos y la incertidumbre de comenzar desde cero en una nueva tierra.

A pesar de los desafíos, e incluso las preocupaciones por las políticas migratorias, mantiene la esperanza intacta. “Es una situación preocupante para todos, pero mientras tengamos la fe puesta en Dios no perderemos el norte”, expresó.

Su meta es seguir creciendo y llevar el sabor venezolano a más rincones de Estados Unidos. “Dar a conocer un pedacito de Venezuela a través de mis productos”, asegura Paola, quien ya tiene en mente su objetivo: “Expandir mi marca a todo Estados Unidos”.

