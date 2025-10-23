Los demócratas bloquean proyecto de ley para pagarles a militares durante el cierre de gobierno

La falta de acuerdos continúa manifestándose en el Senado, donde un proyecto de ley patrocinado por los republicanos con el objetivo de pagarles a los miembros de las fuerzas armadas, así como a otros empleados federales esenciales que han trabajado durante el cierre del gobierno, no alcanzó la cantidad de votos necesarios para ser aprobado.

Con una votación mayoritariamente partidista de 54 a 45, los demócratas bloquearon la Ley de Equidad para el Cierre del Gobierno de 2025, impulsada por el republicano Ron Johnson, senador por Wisconsin.

Esta vez, los senadores demócratas Jon Ossoff, Raphael Warnock y John Fetterman fueron quienes se sumaron a los republicanos para votar en favor de la propuesta presentada.

De acuerdo con John Thune, líder de la mayoría del Senado, la propuesta presentada garantizaba cubrir los salarios de trabajadores federales activos durante servicio durante el cierre, entre ellos los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte, los controladores de tráfico aéreo, los agentes del orden federal, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas, personal de la Patrulla Fronteriza, guardabosques y también a más de 300 empleados del Congreso, así como a la Policía del Capitolio.

El proyecto presentado garantizaba que el personal militar tendría cubierto su salario mientras se prolonga el cierre de gobierno. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Sin embargo, bajo la perspectiva de Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, el proyecto votado en realidad pretendía darle a Russell Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, la facultad de elegir qué departamentos y agencias federales podrían reabrir y cuáles no.

“No es más que otra herramienta de Trump para perjudicar a los trabajadores federales y a las familias estadounidenses, y para prolongar este cierre tanto tiempo como quiera. No le daremos a Donald Trump licencia para jugar políticamente con el sustento de la gente. Por eso nos oponemos a esto”, enfatizó.

Historia en desarrollo…

