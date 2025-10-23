México entrega a Zhi Dong Zhang a EE.UU., señalado como líder de red de tráfico de fentanilo

México entregó a Zhi Dong Zhang al gobierno de Estados Unidos, acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, quien hace unos días fue detenido en La Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano.

La DEA consideraba a Zhang un objetivo prioritario por su rol en la crisis de fentanilo que afecta a Estados Unidos, donde esta droga ha causado miles de muertes por sobredosis.

Tras su detención en Cuba, Zhi Dong Zhang, conocido con el alias de Brother Wang, fue entregado por las autoridades de la isla a sus pares en nuestro país, en donde se puso a disposición del gobierno de Estados Unidos, así lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.

De acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la entrega de Zhang fue el resultado de un operativo de cooperación internacional encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el apoyo de la Presidencia de Cuba.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a México por la detención de Zhi Dong y externó su agradecimiento a las distintas corporaciones de seguridad que participaron en su captura.

Well done! When nations work together it’s the people who benefit. Great work by everyone involved in this case. Our gratitude to @GabSeguridad, @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, y @SRE_mx.

And to U.S. Law Enforcement Agencies. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 24, 2025

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

Zhang, también conocido como “Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Heh”, “Chino” y “Summor Ownor”, es señalado como presunto responsable de la exportación, transporte y distribución de más de 1,000 kilogramos de cocaína, 1,800 kg de fentanilo y más de 600 kg de metanfetaminas, con ganancias de más de 150 millones de dólares anuales.

De acuerdo a investigaciones, Zhi Dong Zhang tenía una red de operaciones en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón, con alianzas con Cártel de Sinaloa y el CJNG.

Dada su relevancia, fue capturado en octubre de 2024 en la Ciudad de México, fue con fines de extradición a los Estados Unidos, donde es requerido por la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York y la Corte Federal de Distrito Norte de Georgia, pero mientras se encontraba bajo custodia domiciliaria protagonizó una fuga de película.

Zhang destruyó el brazalete electrónico que llevaba y escapó mediante un túnel que conectaba esa casa con otra propiedad contigua.

Dicho escape desató un reclamo del gobierno de Estados Unidos, por lo que comenzó una búsqueda internacional liderada por la Interpol, que emitió una ficha roja para su localización y captura hasta esta semana, concretando finalmente su extradición.

