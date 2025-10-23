Muere adolescente de 13 años tras caer de un acantilado en el río Buffalo National, Arkansas

Kayleb Lynn Eddings, un adolescente de 13 años, perdió la vida tras caer desde un acantilado de unos 60 metros en el río Buffalo National, en el condado de Searcy, Arkansas.

El padre del joven, Toby Eddings, fue quien encontró el cuerpo sin vida de su hijo después del accidente, ocurrido la mañana del sábado 18 de octubre, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Searcy y el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El accidente ocurrió cerca de Brewer Bluff

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se produjo cerca de Brewer Bluff, en el Distrito Medio del parque. El adolescente se encontraba acompañado de un amigo cuando, de acuerdo con los testigos, perdió el equilibrio y resbaló desde el borde del mirador.

El aviso a las autoridades se dio alrededor de las 11:00 de la mañana, y en cuestión de minutos se desplegó un operativo de rescate que involucró a guardabosques, bomberos, voluntarios y un equipo aéreo de Survival Flight.

Los bomberos de Harrison descendieron en rápel por el acantilado mientras los guardaparques se acercaban desde el río para intentar acceder al lugar del accidente.

“El personal del Río Nacional Buffalo y yo enviamos nuestras condolencias a la familia de este joven”, expresó Angela Boyers, superintendente del parque, en un comunicado. “También agradecemos a los equipos de emergencia locales por su rápida respuesta”.

Un niño recordado por su alegría y amor a la naturaleza

Kayleb era estudiante de octavo grado en el Distrito Escolar de Ozark Mountain y, según su familia, era un niño alegre, cariñoso y amante de la vida al aire libre.

“Si bien hay muchas palabras para describir a Kayleb, la más precisa es amor”, escribió su familia en su obituario. “Le encantaba andar en cuatrimoto, coleccionar Hot Wheels con su padre, cazar con su abuelo y pasar tiempo con sus amigos. Sobre todo, adoraba a su hermano menor, Bean”.

La familia agradeció las muestras de apoyo y anunció que se realizará una celebración de vida el jueves 23 de octubre a las 2:30 p.m. en el gimnasio de la escuela St. Joe, en St. Joe, Arkansas.

Las autoridades del Servicio de Parques Nacionales recordaron a los visitantes que el área del río Buffalo National “posee un terreno accidentado y empinado”, e instaron a mantenerse a una distancia segura de los bordes al disfrutar de los miradores y acantilados.

El Departamento del Interior confirmó que no existen alertas activas en la zona y que no hay peligro para el público, aunque la investigación conjunta del NPS y la Oficina del Sheriff continúa abierta.

Sigue leyendo:

– Identifican a la pareja asesinada en parque estatal de Arkansas: sigue la búsqueda del sospechoso

– Doble homicidio en el parque estatal de Arkansas: policía busca a sospechoso armado

–Policía de Arkansas difunde imagen de peligroso hombre buscado por el crimen de una pareja en parque estatal