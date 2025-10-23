Pequeñas Bocas de Arena, un poemario de denuncia y empatía con los más vulnerables

Niños de todas las edades son llevados por agentes de la Patrulla Fronteriza a un centro para migrantes menores no acompañados en San Bernardino, California. Son pequeños que van esposados, con uniforme gris o azul y en muchas veces sin zapatos, solo llevan su tristeza, su enojo y un gran desconcierto.

“Les preguntas su nombre y algunos de ellos te contestan con un número”.

Estas fueron las palabras de la poeta Masiel Montserrat Corona, en la presentación del libro Pequeñas Bocas de Arena, donde a través de 16 poemas describe con un detalle desolador, la experiencia de los niños migrantes no acompañados que llegaron a un centro para refugiados que escapaban de la pobreza y violencia de Centro América y lugares tan remotos como África.

“Los deshumanizan totalmente. Es un horror quitarle el nombre a un niño y asignarle un numero como identidad. Cómo hemos llegado hasta aquí”, se pregunta la artista, todavía con gran asombro y sin darle crédito al trato dado a los pequeños en los Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo.

“Nuestro trabajo era hacerlos sentir que eran niños, que estaban en un lugar seguro, luminoso donde podíamos cantar y hacer otras actividades para que ellos pudieran recordar su humanidad”.

Masiel Corona lee uno de sus poemas en la presentación de su libro: Pequeñas Bocas de Arena. Crédito: Agustín Durán | Impremedia

Agrega que los menores de edad cuando llegan a los centros también llegan con sus bocas escarchadas de la deshidratación interna como externa, los labios inflamados, su piel y boca secas.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el 2023 ingresaron a Estados Unidos un total de 140,00 niños no acompañados sin documentos.

La escritora se pregunta, denuncia y trata de entender cómo los menores no solo son despojados de su identidad, sino también de su territorio para hacerlos más vulnerables. Describe que los centros para pequeños no acompañados son muy herméticos, con vidrios polarizados y se encuentran aislados de los centros urbanos; además, están muy controlados y una vez adentro, es muy difícil diferenciar la noche del día.

Agrega que muy posiblemente esas historias de los menores se repiten una y otra vez, a nivel macro y micro, a lo largo de todo Estados Unidos donde haya un centro para niños no acompañados.

Corona espera que esos mundos infantiles llenos de tragedia puedan ser reparados en un momento no muy lejano, pero mientras el alivio llega, ella siente que es su responsabilidad como testigo presencial es denunciarlo, hacerlo público y en su caso, a través de la poesía.

Recuerda que después de más de dos años trabajando en el centro migratorio para menores no acompañados, llegó el momento en que tanta tragedia y sin ver una adecuada solución para los pequeños inmigrantes, simplemente ya no pudo realizar su trabajo.

Aunque no podía solo abandonar la situación, ella empezó a reconstruir todas sus notas que escribió a lo largo de toda su estancia en el centro para darle forma al libro que ahora está presentando. Es su forma de resistir y esperar que la situación que viven los menores inmigrantes no acompañados se humanice.

“Cada niño que llegó al centro me marcó. Cada experiencia tanto luminosa como oscura me marco”, expresa la escritora. “La poesía fue un conducto para poder seguir sirviendo… y denunciando lo que se vive en esos centros”.

Corona enfatiza que los cuerpos pueden pertenecer al estado, pero no las historias de los menores, ya que el Estado siempre controla desde adentro para seguir ejerciendo el poder, pero afortunadamente, esas historias ya están en cada ser humano que lea sus poemas y eso le da esperanza para seguir luchando y escribiendo.

Casualmente el 18 de octubre, día de la presentación del libro en las instalaciones de UNAM Los Ángeles, se realizaba a unas calles de distancia la marcha de No Kings en el centro de ciudad angelina. Era una protesta contra las medidas autoritarias, fascistas, discriminadoras e inhumanas por parte de la actual administración federal que ahora deporta en una forma humillante a los inmigrantes por tan solo ser sospechoso de no tener documentos.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde la entrada de Trump se han deportado a 207,000 personas y hay unas 67 mil inmigrantes detenidos. También se ha reportado que muchos de esos inmigrantes expulsados han sido jóvenes que llegaron hace algunos años como menores no acompañados.

Corona subraya que desafortunadamente, las estadísticas dicen que la mayoría de los niños que entraron a Estados Unidos no se les da un seguimiento a sus casos, no se sabe si se reunieron con sus familiares, amistades o siguen con los trabajadores sociales, lo complicado es cuando dejan de ir a las cortes e inicia la desconexión con el sistema; no obstante, hay publicaciones que indican que muchos jóvenes trabajan en construcción y otros están siendo explotados.

Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS), en el 2024, se desconocía el paradero de 32,000 niños no acompañados que habían llegado a Estados Unidos en situación de refugiados.

Esta fue una de las razones del porqué Corona dejó de trabajar en el centro para niños no acompañados.

“No se asegura el bienestar de los niños”, explica. “No se sabe dónde o cómo están, o cuántos niños están desaparecidos”.

Corona espera que el mundo reflexione y recobre la conciencia, pero mientras tanto, seguirá escribiendo, dándole voz a los que no tienen, denunciando las injusticias a través de la palabra.

El libro Pequeñas bocas de arena fue ganador del Concurso Literario Notas Migratorias César Vallejo en Perú a principios de 2025. Actualmente el poemario se puede adquirir en Amazon.

En la presentación del poemario también participaron la Maestra Mayra Alejandra Godínez Dávila y el Maestro Fer de la Cruz.