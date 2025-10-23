Una familia sobrevive dos días refugiada en el granero de una isla tras naufragar frente a Massachusetts

Una familia de tres integrantes fue rescatada el miércoles por la Guardia Costera de Estados Unidos después de que su embarcación de recreo de 30 pies se incendiara frente a Cape Cod, Massachusetts, lo que los obligó a nadar hasta una pequeña isla para sobrevivir.

De acuerdo con las autoridades, la familia —una madre, un padre y su hijo— pasó casi dos días refugiada en un granero de la isla Naushon, la más grande del archipiélago de las islas Elizabeth, ubicado entre el sureste de Massachusetts y Martha’s Vineyard.

La familia había sido reportada como desaparecida

El martes por la noche, al no regresar como se esperaba, un familiar alertó a las autoridades. La Guardia Costera, junto con la policía de Falmouth y la Capitanía del Puerto de Falmouth, inició una intensa búsqueda marítima durante toda la noche.

Las llamadas telefónicas a los tripulantes iban directamente al buzón de voz, lo que incrementó la preocupación.

El miércoles por la mañana, el hijo de la familia logró encontrar y usar la radio marina del barco, que había llegado flotando hasta la costa de la isla, para enviar una llamada de emergencia.

Minutos después, un helicóptero de la Guardia Costera localizó a los tres náufragos y los trasladó a un hospital de la zona.

“Pensar rápido y contar con equipo de calidad permitió a la familia sobrevivir y pedir ayuda”, declaró Scott Backholm, coordinador de búsqueda y rescate del Sector Sudeste de Nueva Inglaterra, en un comunicado oficial.

Un miembro en estado crítico

Según el subjefe de bomberos de Hyannis, Jeff Lamothe, la familia fue trasladada al Hospital de Cape Cod. Uno de sus integrantes se encuentra en estado crítico, mientras que los otros dos permanecen estables, informó Boston 25 News.

La Guardia Costera detalló que la familia planeaba pasar el fin de semana anclada entre Cape Cod y Martha’s Vineyard antes de regresar a tierra el martes por la tarde.

El incendio, según el informe preliminar, los sorprendió mientras dormían, aunque no se precisó la distancia que nadaron hasta la isla ni la causa exacta del fuego.

