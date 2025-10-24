Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, viernes 24 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este viernes 24 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Riverside Dr.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Sur entre Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Riverside Dr. SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Norte entre Garey Ave y Chino Valley Freeway (Ruta 71).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Norte entre Garey Ave y Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway (Ruta 71).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-60: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway (Ruta 60).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway (Ruta 60). SR-60: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Grand Ave y Pomona Freeway (Ruta 60).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Grand Ave y Pomona Freeway (Ruta 60). SR-47: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre la Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre la Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd. SR-47: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y la Ruta 47 Freeway.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y la Ruta 47 Freeway. SR-39: Cerrado al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway (Ruta 2).

Cerrado al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway (Ruta 2). SR-2: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-2 Norte entre Glendale Freeway (Ruta 2) y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en el conector de la SR-2 Norte entre Glendale Freeway (Ruta 2) y Golden State Freeway (Ruta 5). SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue K.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue K. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue L.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue L. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Tenth Street West.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Tenth Street West. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Sur entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Sur entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue L y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue L y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Anaheim St.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Anaheim St. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1).

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este/Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este/Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Wardlow Rd y Long Beach Freeway (Ruta 710).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Wardlow Rd y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Sur entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Sur entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-605: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Norte entre San Gabriel River Freeway (Ruta 605) y Del Amo Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Norte entre San Gabriel River Freeway (Ruta 605) y Del Amo Blvd. I-5: Cerrado al tráfico en el conector de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Freeway (Ruta 2).

Cerrado al tráfico en el conector de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Freeway (Ruta 2). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Blvd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Griffith Park Dr.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Griffith Park Dr. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Hasley Canyon Rd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Hasley Canyon Rd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lake Hughes Rd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lake Hughes Rd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lyons Ave.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lyons Ave. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Magic Mountain Parkway (Ruta 126).

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Magic Mountain Parkway (Ruta 126). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y McBean Parkway.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y McBean Parkway. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Rye Canyon Rd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Rye Canyon Rd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Templin Highway.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Templin Highway. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Truck Break Inspection.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Truck Break Inspection. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Santa Ana Freeway (Ruta 5) y Atlantic Blvd / Eastern Ave.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Santa Ana Freeway (Ruta 5) y Atlantic Blvd / Eastern Ave. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Este entre McBean Parkway y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Este entre McBean Parkway y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Este entre Seventh St y Santa Ana Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Este entre Seventh St y Santa Ana Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Este entre Valencia Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Este entre Valencia Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Magic Mountain Parkway (Ruta 126) y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Magic Mountain Parkway (Ruta 126) y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Valencia Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte entre Valencia Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte/Sur entre Olive Ave / Verdugo Ave y Santa Ana Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Norte/Sur entre Olive Ave / Verdugo Ave y Santa Ana Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Atlantic Blvd / Eastern Ave y Santa Ana Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Atlantic Blvd / Eastern Ave y Santa Ana Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Sur entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Oeste entre Lyons Ave y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Oeste entre Lyons Ave y Golden State Freeway (Ruta 5). I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Oeste entre McBean Parkway y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-5 Oeste entre McBean Parkway y Golden State Freeway (Ruta 5). I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-210 Oeste entre Foothill Freeway (Ruta 210) y Marengo Ave.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-210 Oeste entre Foothill Freeway (Ruta 210) y Marengo Ave. I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Este entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Este entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Norte entre Baldwin Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Norte entre Baldwin Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Norte entre Lake Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Norte entre Lake Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Norte entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Norte entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-210: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Oeste entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210).

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-210 Oeste entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210). I-10: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-10 Este entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19).

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-10 Este entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19). I-10: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-10 Oeste entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19).

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.