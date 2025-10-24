Clima de hoy en Dallas para este viernes 24 de octubre

Este viernes 24 de octubre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y habrá cielos cubiertos. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 64 grados Fahrenheit (18ºC), con una probabilidad de precipitación del 99%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:38 h y el crepúsculo será a las 18:44 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos más nubes que claros con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 59 y los 79 grados Fahrenheit (15 y 26ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 97% por la mañana, 57% por la tarde y 97% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.