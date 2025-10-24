EE.UU. impone sanciones a Petro por no frenar a cárteles de la droga

Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien Washington ha acusado de no frenar el narcotráfico, junto con su esposa e hijo.

“El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado que dio a conocer la medida.

“El presidente (Donald) Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, añadió.

También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti.

Todos ellos fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

Las sanciones se producen en medio de una creciente disputa entre Petro y Trump, en la que el líder colombiano acusa a su homólogo estadounidense de “llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales” que “violan el derecho internacional” al atacar presuntas embarcaciones del narcotráfico.

Estados Unidos ha destruido 10 embarcaciones y ha matado al menos a 43 personas en menos de dos meses, según informan agencias como AFP y EFE.

Colombia ha exigido que Washington detenga los ataques, lo que ha enfurecido a Trump, quien ha tildado a Petro de “matón” y narcotraficante.

Trump, a su vez, también anunció el fin de cientos de millones de dólares de ayuda estadounidense a Colombia y amenazó con imponer aranceles a los productos colombianos.

Petro reacciona a sanciones

El mismo viernes, Petro respondió a la noticia de que él y su familia fueron incluidos en la lista de sanciones de Estados Unidos.

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió en X.

“Ni un paso atrás y nunca de rodillas”, agregó Petro en redes sociales, tras ser sancionado con justificaciones relacionadas con la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

