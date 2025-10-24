Eventos gratuitos por el Día de Muertos a los que puedes llegar en Metro

Por El Pasajero, Mey Lyn Mitteenn / Cortesía LA Metro

Cada otoño, los altares florecen por todo Los Ángeles, cubiertos de cempasúchil, velas y recuerdos, mientras la ciudad honra a sus seres queridos fallecidos. El Día de Muertos, una de las tradiciones más preciadas de México, nos recuerda que la muerte no es el final, sino un momento para celebrar a quienes viven en nuestros corazones.

Las familias decoran sus altares con cempasúchil, calaveritas de azúcar, fotos y las comidas favoritas de quienes se fueron: ofrendas para guiar y dar la bienvenida a sus espíritus a casa para una noche llena de amor y recuerdo.

Esta temporada, Metro facilita honrar a los seres queridos y disfrutar de la belleza de esta tradición. Aquí te dejamos siete eventos gratuitos del Día de Muertos a los que puedes llegar fácilmente en autobús o tren. ¡Así que agarra tu tarjeta TAP y viaja en Metro para celebrar la vida, el arte y la cultura que estará por toda la ciudad!

1) Gloria Molina – Grand Park

El corazón del centro de Los Ángeles se llena de color durante la celebración del Día de Muertos en Grand Park. El evento de este año presenta 19 altares creados por artistas y organizaciones locales, cada uno con una historia de conmemoración y orgullo cultural. El Día Inaugural, disfruta de presentaciones en vivo del Mariachi Las Catrinas, el Ballet Folklórico y actividades para toda la familia, como creación de tarjetas y decoración de calaveras de azúcar. El Día de Clausura concluirá con la música de la artista nominada al Latin GRAMMY® Lupita Infante y la banda Boleros with Attitude (BWA). Un mercado comunitario presentará a artesanos locales de Los Ángeles.

Cuándo: del sábado 25 de octubre al domingo 2 de noviembre

Dónde: Gloria Molina Grand Park – 200 N. Grand Ave. Los Ángeles, CA 90012

Horarios: Inauguración: sábado 25 de octubre, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Exposición de nueve días: de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

Cierre: domingo 2 de noviembre, de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Llega en Metro: toma la Línea B (Roja) / D (Morada) hasta Civic St./Grand Park o la Línea A (Azul) o E (Dorada) hasta Historic Broadway.

Para más información: www.grandparkla.org/diadelosmuertos/

2) Muelle de Santa Mónica

Visita la costa para disfrutar de la transformación del Muelle de Santa Mónica para el Día de Muertos. El histórico edificio del Merry Go-Round estará repleto de instalaciones artísticas, incluyendo la transformación del carrusel centenario, adornado con cempasúchiles y papel picado. Durante la noche, disfruta de la música de mariachis y el baile del Ballet Folklórico.

Cuándo: domingos 1 y 2 de noviembre

Dónde: 1624 Ocean Front Walk, Santa Mónica, CA 90401

Horario: 15:00 – 22:00

Llega en Metro: toma la Línea E hasta el centro de Santa Mónica.

Para más información: www.santamonicapier.org/diadelosmuertos

3) Calle Olvera

Pocos lugares en Los Ángeles capturan el espíritu de este día como la Calle Olvera. Durante casi cuatro décadas, personas y artistas han mantenido viva esta tradición. Disfruta de coloridos altares, una procesión con danzantes aztecas y algunos participantes disfrazados de esqueletos, y pintura facial para niños. Cada noche a las 6:00 p. m., no te pierdas una obra de teatro especial que comparte la historia detrás de esta celebración de la vida.

Cuándo: del sábado 25 de octubre al domingo 2 de noviembre

Dónde: 5-11 Olvera St, Los Ángeles, CA 90012

Horario: altares (10:00 a. m. – 9:00 p. m.) | teatro (inicia a las 6:00 p. m.)

Llega en Metro: tome la Línea B (Roja) / D (Morada) / A (Azul) / J hasta Union Station

Para más información: www.olveraevents.com/day-of-the-dead-olvera-street

4) Plaza de la Cultura

Celebre a través del arte, la danza y la narración de cuentos. Este festival incluye danzas oaxaqueñas, una procesión, un altar comunitario y una divertida comedia de catrinas. Los visitantes también pueden participar en talleres gratuitos de arte, jardinería y cocina tradicional. Las familias también pueden participar en la ofrenda de la comunidad añadiendo fotos de sus seres queridos.

Cuándo: domingo 26 de octubre

Dónde: 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Horario: 12:00 p. m.

Llega en Metro: toma las Líneas B (Roja) / D (Morada) / A (Azul) hasta Union Station

Para más información: www.lapca.org/event/dia-de-muertos/

5) Este de Los Ángeles

La celebración anual del Día de los Muertos en el Este de Los Ángeles une a la comunidad con la tradición. Encontrarás altares coloridos, música en vivo, espectáculos de danza, pintura facial, vendedores de arte y un recurso comunitario.

Cuándo: sábado 1 de noviembre

Dónde: Parque del Centro Cívico del Este de LA | 4801 E 3rd St, Los Ángeles, CA 90022

Horario: 15:00 – 20:00 | La procesión es de 14:00 – 15:00

Llega en Metro: toma la Línea E hasta el Centro Cívico del Este de Los Ángeles

Para más información: www.selfhelpgraphics.com/diadelosmuertos

6) Canoga Park

Únete a este festival al estilo del Valle, patrocinado por Metro. Este evento familiar incluye altares, concurso de Catrinas, música en vivo, bailes folclóricos, arte con tiza e incluso una exhibición de autos clásicos. También encontrarás food trucks, artesanías y música en vivo.

Cuándo: domingo 2 de noviembre

Dónde: en Sherman Way (entre Canoga Ave. y Topanga Canyon Blvd)

Horario: 10:00 a. m. – 5:00 p. m.

Llega en Metro: toma la Línea G (naranja) hasta Sherman Way o la línea de autobús 162 hasta Sherman Way/Owensmouth.

Para más información: www.mainstreetcanogapark.la/festival

7) San Pedro

¡También hay una divertida celebración en la región de South Bay de Los Ángeles! Disfruta de música en vivo, comida, vendedores de arte, actividades infantiles, una cervecería al aire libre, una exhibición de concurso de altares ¡y mucho más! Se anima a los visitantes a disfrazarse con la temática del Día de Muertos para participar en las festividades.

Cuándo: domingo 26 de octubre

Dónde: 398 West 6th Street, San Pedro, CA 90731

Horario: de 3:00 pm – 9:30 pm

Llega en Metro: toma la Línea J (Plateada) 950 hasta Pacific/7th.

Para más información: www.discoversanpedro.org/events/dia-de-los-muertos-festival