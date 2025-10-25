Ariadne Díaz dio cátedra de estilo y sensualidad con un vestido animal print de escote peligroso

Siempre sonriente y dispuesta a mantenerse conectada con sus seguidores, la actriz Ariadne Díaz protagonizó una publicación en redes sociales con la que no solo dio una mirada inédita a su experiencia en el tour de medios para su más reciente proyecto en televisión, también causó revuelo con los flamantes looks que portó para la ocasión.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, la estrella de la pantalla chica colocó un video en el cual se le ve mostrando a detalle cada uno de los outfits que usó en sus entrevistas. A la par del despliegue de estilismo, la famosa demostró por qué es considerada una de las artistas más bellas del mundo del entretenimiento en México.

En la primera toma del breve audiovisual se aprecia a una Ariadne Díaz modelando un elegante traje sastre de pantalones y blazer, en color café y con estampado de rayas, que combinó con unas plataformas. Dicho atuendo fue el elegido para el primero de sus compromisos laborales, que según sus propias palabras, usó mientras estaba: “Empezando entrevistas a las 7:30 am”.

Otra de sus propuestas consistió en un vestido color azul de corte ceñido y con una peligrosa abertura en la parte inferior que agregó un toque de sensualidad. Sin embargo, hubo otro look que se convirtió en la estrella del show y dio mucho de qué hablar entre sus fanáticos más fieles.

Hablamos del vestido de animal print, cuya parte inferior destacó por su corte tipo corsé, encaje y escote profundo. Asimismo, este se encargó de destacar su silueta de ‘reloj de arena’, producto de sus hábitos saludables de ejercicio y alimentación.

“Algunos looks para las entrevistas de ayer ✨ ¿Cuál les gustó más?”, escribió la famosa para acompañar el video que a solo unas horas de haber sido publicado ya había desatado furor entre sus seguidores más fieles, pues estos la convirtieron en el blanco de piropos.

Algunos de los halagos que Ariadne Díaz recibió en la sección de comentarios hicieron alusión a la figura de impacto con la que cuenta a sus 39 años, así como de su buen gusto al vestir en esta temporada de promoción de su nuevo proyecto.

“Con lo que te pongas te ves muy bien, Ariadne”, “Uffff, con todos te ves preciosa”, “Mi regia como siempre guapísima”, “Te ves espectacular”, “Ese tone de cabello te queda ufffff, súper”, “Eres hermosa” y “Todos los outfit se te ven hermosos como tú”, son algunas de las muestras de cariño que se registraron en la web.

Además de esta ola de aplausos, Ariadne Díaz se encuentra viviendo los frutos de su trabajo en la secuela de “Papás por Conveniencia”, historia en la que comparte créditos con el galán de telenovelas José Ron. “Papás por Siempre” se transmite de lunes a viernes por la señal de Univision a las 8:00 p.m. en Estados Unidos, igual que en las plataformas de streaming ViX y Prime Video.

