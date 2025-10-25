Juez declara ilegal la detención de ICE contra un padre cuya hija recibe tratamiento por cáncer

El caso de Rubén Torres Maldonado, un padre mexicano residente en Illinois que fue detenido por agentes de ICE en días anteriores, ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación tras el reciente fallo de un juez federal en Chicago.

La decisión judicial determinó que su detención fue ilegal, abriendo la posibilidad de que pueda recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio.

El fallo judicial y sus implicaciones

De acuerdo con información difundida por The Associated Press, el fallo no implica una liberación inmediata, pero sí ordena que Torres Maldonado tenga una audiencia de fianza antes del 31 de octubre. El juez concluyó que el arresto violó sus derechos al debido proceso y que la interpretación de la ley utilizada por las autoridades para justificar su detención fue incorrecta.

La hija de Rubén se encuentra en tratamiento de un cáncer raro. Crédito: Lynne Sladky | AP

Según el mismo medio, el juez federal en Chicago dictaminó que el caso de Rubén Torres Maldonado no cumplía con los requisitos de “detención obligatoria” bajo las leyes migratorias, lo que convierte su arresto en una detención ilegal. El magistrado subrayó que el gobierno aplicó erróneamente la disposición que permite mantener bajo custodia a ciertos migrantes sin audiencia previa.

La defensa de Torres celebró la resolución como una victoria parcial, pues obliga a las autoridades a justificar su encarcelamiento y le abre la puerta a solicitar una fianza. La decisión final dependerá de una nueva audiencia.

Su abogada señaló que la prioridad es lograr que Rubén regrese con su familia, especialmente con su hija Ofelia, de 16 años, quien enfrenta un tipo de cáncer agresivo.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE defendieron su actuación y reiteraron que Torres Maldonado tiene varias infracciones de tránsito previas. De acuerdo con ABC7 Chicago, los funcionarios argumentaron que el arresto fue parte de un procedimiento legítimo, aunque el tribunal federal concluyó que se había excedido su autoridad.

La detención previa de Rubén Torres Maldonado

La detención de Rubén Torres Maldonado generó indignación y llamados a su liberación por parte de líderes comunitarios y organizaciones civiles. El hombre fue arrestado por agentes de ICE, el pasado 18 de octubre, mientras realizaba compras en un Home Depot de la zona suburbana de Niles, según informaron medios locales. El caso cobró notoriedad porque su hija, Ofelia, de 16 años, se encuentra en tratamiento contra un tipo raro y agresivo de cáncer.

Testigos señalaron que Rubén fue sacado de su vehículo sin una orden de detención y trasladado a un centro de ICE en Broadview, a las afueras de Chicago. Su familia y amigos iniciaron una campaña pública para pedir su liberación inmediata, argumentando que no representa un riesgo para la comunidad y que su detención interrumpe el tratamiento médico de su hija.

Lo que podría ocurrir en los próximos días

Con el fallo del juez, el futuro de Rubén Torres Maldonado dependerá de la audiencia de fianza programada para finales de octubre. Si el tribunal determina que puede continuar su proceso en libertad, Rubén podría volver con su familia bajo supervisión humanitaria mientras se define su estatus migratorio. Su defensa busca aprovechar el precedente judicial para demostrar que su detención fue arbitraria.

