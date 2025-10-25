Leonardo de Lozanne responde a polémica de infidelidad tras comentarios de Karla Souza

Hace algunos meses, Leonardo de Lozanne estuvo en el ojo del huracán tras las declaraciones de Karla Souza sobre un músico, cuya identidad no reveló, que le había confesado haber sido infiel a su esposa durante un vuelo. Aunque la actriz no dio más detalles sobre el hombre en cuestión, varios internautas aseguraron que se trataba del cantante mexicano, lo que puso en duda su fidelidad hacia Sandra Echeverría.

Ahora, el intérprete de “Hoy Tengo Miedo” decidió poner fin a su silencio y hablar por primera vez sobre la controversia que protagonizó, así como los estragos que causó en su núcleo familiar.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, Lozanne negó rotundamente ser el personaje al del que Karla Souza mencionó en su relato: “Mira, el que nada debe, nada teme, entonces dije: ‘Pregúntenle a Karla’. Yo nunca me he encontrado con Karla en ningún avión, en ningún camión, en ningún taxi y, aunque me encontrara, no le contaría nada porque no la conozco“, sentenció.

Asimismo, lamentó que la protagonista de “Nosotros los Nobles” no saliera a desmentir a aquellos que lo señalaron como resultado de sus declaraciones: “La gente luego habla de más y asume (…) Lo que pasa es que hubiera sido bueno que Karla lo hubiera aclarado para que no se hiciera tan grande, pero bueno, cada quien“, añadió en la charla retomada por el programa ‘De Primera Mano’.

No obstante, es consciente que la histrionisa pudo haber elegido el silencio como un intento de disipar los dimes y diretes: “Tampoco tenía por qué hacerlo, nadie controla a las personas, nos hubiera gustado, pero no lo hizo, entonces se hizo más grande de lo que debió haber sido. Pero bueno, ya sabemos todos que no es verdad, ya lo dijo ella también, ya lo dijo todo mundo“, reiteró la estrella de la música.

Al ser cuestionado sobre cómo tomó su circulo familiar y cercano este amargo capítulo, Leonardo de Lozanne confesó que su esposa Sandra Echeverría resintió este golpe más que él.

“A mí se me resbalan esas cosas un poco más, a Sandra sí le afectan un poco más, es una persona que le gusta la justicia, la verdad, mucho, entonces la defiende mucho. Pero, por otro lado, no puedes controlar lo que las personas declaran o lo que quieran aclarar o lo que no”, dijo para finalizar.

