Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne dan un vistazo a sus vacaciones en China

A poco más de un año de su reconciliación, la pareja conformada por Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne sigue fortaleciendo su vínculo familiar. Ahora a través de una aventura por Asia Oriental en compañía de su hijo Andrés, así lo han dejado ver por medio de divertidas publicaciones en redes sociales. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

La más reciente ronda de publicaciones de los famosos mostró a detalle el recorrido que dieron inicio en Japón, país en el que visitaron ciudades como Kyoto y Tokio. Allí, se dieron el tiempo de pasear por sitios emblemáticos y llenos de historia, donde las fotografías no faltaron.

La siguiente parada dentro de su viaje fue China, específicamente Beijing. Para arrancar motores se dieron a la tarea de visitar el “jardín del brillo perfecto”, momento que Sandra Echeverría inmortalizó por medio de un post en Instagram.

“El palacio de verano, en pleno verano”, escribió la protagonista de historias como “La Fuerza del Destino” y “La Bandida” para acompañar el carrusel de imágenes en donde se le ve posar junto al músico y su hijo André frente a las atracciones de dicho jardín.

Como resultado de esta actividad en redes sociales, la familia se volvió el blanco de mensajes de cariño por parte de los internautas, quienes los felicitaron por mantenerse como una de las parejas más solidas del mundo del entretenimiento, esto a pesar de la pausa que pusieron a su matrimonio en el año 2023.

“Que familia tan hermosa”, “Que bonitas fotos”, “Tu niño que bonito, parece un leoncillo. Se ven muy bien”, “Verte feliz, nos hace felices”, “Guapos y talentosos”, “Me da mucho gusto que hayan regresado y estar juntos”, “Que bello lugar y linda familia”, “Los más tiernos” y “Me encantan”, son algunas de las respuestas que se registraron en la red.

