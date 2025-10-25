Pronóstico del clima en Houston para este sábado 25 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este sábado 25 de octubre vendrá con cielos prácticamente cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 94 y 25 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:30 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 18:41 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Sin embargo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. Para ser concretos, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

