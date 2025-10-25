Pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas para este sábado 25 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este sábado 25 de octubre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1012.8 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:42 h y el atardecer será a las 18:54 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 91 grados Fahrenheit (18 y 33 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

A lo largo del verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

